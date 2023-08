Dan Șucu și Mircea Geoană, alianță politică explozivă. Scenariul care dă fiori politicienilor

Dan Șucu este unul dintre miliardarii discreți ai României. Aparițiile sale publice au devenit mai dese odată cu intrarea în lumea fotbalului, fiind noul patron al echipei Rapid. Cu o avere evaluată de Capital la 150 de milioane de euro, dar considerată ca fiind subapreciată de milionar, care se auto-evaluează la 500 de milioane de euro, Dan Șucu a început cariera de om de afaceri cu Mobexpert. O afacere care a început greu, dar care are acum o rată deosebită a profitului.

Din 2009 încoace, potrivit datelor oficiale a mers din ce în ce mai bine. Vorbim de milioane de euro profit anual. Dacă luăm în calcul faptul că Dan Șucu este acționar în peste 40 de firme, ca persoană, iar în alte 10-15 prin Retail Concept&Design, putem avea o imagine a imperiului financiar care îi stă în spate.

Omul de afaceri a avut alte priorități

Așa că nu ar trebui să ne mire faptul că Dan Șucu este văzut de unii oameni politici ca fiind o persoană cu potențial. Numai că până acum acesta a respins toate ofertele, spunând că are alte planuri.

Nu a explicat exact, spunând doar că „din punctul meu de vedere, singura implicare pe care o am în relația cu politicul e că sunt în același timp și președintele celei mai mare confederații patronale din România, Concordia. În această calitate, negociem cu Guvernul, cu sindicatele, toate punctele de vedere și tot ceea ce ne interesează pe partea de patronat. Dar se rezumă aici”. Oare lucrurile au rămas la fel din 2022 când făcea această declarație. Informațiile și instinctul îmi spun că nu.

Despre posibilitatea ca acesta să candideze la Primăria Capitalei s-a vorbit încă din 2022. Era un zvon care circula peste tot, iar mișcările sale în zona de business au devenit interesante pentru politicieni și gură-cască în momentul în care a cumpărat Ziarul Financiar și Business Magazin, apoi clubul de fotbal Rapid. Apariția sa la Imperiul Leilor, showul de la ProTV a prefațat aceste mișcări.

Dan Șucu, tandem cu Mircea Geoană, un scenariu interesant

Numai că acum, prin București, se vorbește deja despre un alt scenariu. Un plan în doi pași. În care Dan Șucu să devină partener cu Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, amândoi urmând să candideze ca independenți. Unul la Primăria Capitalei. Altul la Președinția României.

Un scenariu care poate intra în sfera ficțiunii politice, dar care are în mod cert un sâmbure de adevăr. Împlinește o așteptare, poate că și nevoia de senzațional a celor pasionați de politică. Candidatura celor doi într-un tandem independent de politică ar răsturna multe din calculele tradiționale. Mai ales că până în acest moment nu există o clarificare a candidaturilor din partea partidelor pentru nici una din aceste poziții. Mircea Geoană vrea să candideze, dar relația cu PSD pare înghețată, așa că un parcurs ca și candidat independent pare din ce în ce mai probabil.

De ce este credibilă o asemenea alianță? Pentru că are o anumită logică: Dan Șucu are bani, Mircea Geoană are notorietate și experiență politică. Astfel au valoare unul pentru altul. Doi independenți, unul realizat ca om de afaceri și altul ca politician de anvergură internațională, braț la braț, ar da peste cap partidele tradiționale și ar face ca AUR să devină irelevant. Tot votul anti-sistem se va îndrepta spre Dan Șucu și Mircea Geoană. Este ceea ce multe think-tank-uri și-ar dori. Iar ca element de culoare mai putem spune că cei doi au un element comun: tenisul.

Cum a început Dan Șucu

