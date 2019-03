Doliu în presa românească. A murit la doar 30 de ani. Vestea a căzut ca un trăsnet. „Scrie acum pentru îngeri”

Tragedie în presa românească! Un jurnalist s-a stins din viață. Dan Porcuțan, în vârstă de 30 de ani, de la ziarul Monitorul de Cluj, a murit în seara zilei de joi. Ambulanța a ajuns imediat la locuința acestuia, dar, din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru a salva viața tânărului jurnalist.





Zilele trecute, Dan Porcutan a fost supus unei intervenții chirurgicale la o măsea, iar joi a acuzat dureri de inimă.

„Mereu e greu să îți iei rămas bun de la cineva drag, mai ales de la un om cu care ai lucrat ani de zile cot la cot, cu care ai împărțit momente inedite, râsete, lacrimi, uneori și frustrări. Un om cu care am dezbătut subiecte, cu care am fost pe teren, alături de care am încercat să transmitem cele mai corecte informații cititorilor.

Dan era mereu vesel, mereu energic, iubea presa și iubea sportul. S-a îndrăgostit de ciclism și colinda toată țara pe bicicletă. De pe unde mergea, mereu ne trimitea poze, să vedem și noi cum stă treaba în România asta a noastră. Fiindcă el era pasionat și de fotografie, ba mai mult, a reușit să le insufle și altora această dragoste”, au declarat colegii săi de la Monitorul de Cluj.

Gigi Becali a SPART 50 de milioane de euro dupa ce a iesit din PUSCARIE. Tocmai acum s-a aflat pe ce s-au dus BANII!

Pagina 1 din 1