Eliminarea șocantă suferită de CS „U” Craiova, în primul tur preliminar al Ligii Europa, după înfrângerea cu Lokomotiv Tbilisi, nu a surprins pe toată lumea. Dan Petrescu, antrenorul campioanei CFR Cluj, crede că oltenii au prins o zi proastă după o deplasare de lungă durată. Tehnicianul nu înțelege de ce se miră lumea după acest eșec memorabil, rar întâlnit în istoria fotbalului autohton.

„Nu m-a surprins rezultatul din meciul Craiovei. Adică, e o surpriză, dar nu este aşa mare. În cupele europene se poate întâmpla orice. E o dramă în România, dar eu nu o văd aşa. Noi oricum facem dramă din orice.

Se întâmplă să prinzi o zi proastă, după un drum lung. Am văzut şi puţin din meci, iar adversarul nu a fost aşa de slab. Dar nouă ne place să ne credem sus… am rămas cu generaţia noastră de acum 30 de ani. Toţi cred că am rămas acolo”, a afirmat antrenorul Dan Petrescu.

El a mai precizat că, în România, toată lumea așteaptă performanța, în condițiile în care investițiile sunt foarte mici. „Toţi vor rezultate, dar ţinând cont de investiţiile care se fac în România… Nu înţeleg ce vrem noi de la viaţă. Chiar nu înţeleg. Noi nu investim nimic şi vrem să scoatem rezultate”.

Dan Petrescu a făcut declarații ciudate înaintea partidelor pe care CFR Cluj le-a disputat în acest sezon în preliminariile Ligii Campionilor. Tehnicianul a afirmat că echipa sa are șanse egale de calificare cu maltezi de la Floriana (scor 2-0), apoi, a prefațat jocul cu Dinamo Zagreb, declarând că adversarii ardelenilor au 90% șanse să meargă mai departe.

Cu un antrenor care îi demoralizează constant înaintea meciurilor, jucătorii campioanei României au evoluat modest în partida cu Dinamo Zagreb. „Feroviarii” au fost învinși cu scorul de 2-2 (5-6 după executarea loviturilor de departajare) și au părăsit competiția. Ei vor juca în turul 3 preliminar al Ligii Europa.