Dan Petrescu se declară depășit de situația de la CFR. Tehnicianul vorbește despre demisie

Dan Petrescu a comentat rezultatul obținut de echipa sa, CFR Cluj, în meciul de fotbal cu Sepsi, în SuperLiga. Tehnicianul s-a declarat depășit de ceea ce se întâmplă.

CFR a termina la egalitate cu Sepsi, în etapa a 14-a, după un joc în care a fost condusă cu 3-1. Clujenii au evitat înfrângerea la mustață, în prelungiri, datorită golului marcat de Postolachi.

Dan Petrescu depășit de situația de la CFR Cluj

Antrenorul clujenilor s-a declarat depășit de situația de la echipă. Dan Petrescu a declarat că nu mai înțelege ce se petrece la CFR Cluj și cum să explice ceea ce s-a întâmplat. Echipa sa a fost condusă cu 1-0 la pauză, iar în a doua repriză a trebuit să revină de la 1-3. El dă vina pe lipsa de concentrare a fotbaliștilor săi pentru evoluția din teren.

Antrenorul a afirmat că golurile adversarilor au fost marcate de foști jucători ai CFR. El și-a încurajat echipa spunând că a jucat și că are cele mai milte goluri marcate. De asemenea, a apreciat atitudinea jucătorilor săi, care a revenit.

„Toate golurile lor au fost marcat de foști jucători de la noi. Toți jucătorii care au fost la CFR se simt bine împotriva noastră. Echipa a jucat, avem cel mai multe goluri marcate. Suntem acolo sus, atitudinea jucătorilor a fost excelentă”, a spus Dan Petrescu.

CFR a pierdut mulți jucători

Pe de altă parte, Dan Petrescu a remarcat faptul că CFR Cluj a pierdut mai mulți jucători de valoare. Aceștia au fost transferați la alte echipe, iar lipsa lor se vede în jocul echipei. El a apreciat, însă, că actualul campionat este foarte strâns, iar lupta pentru primele locuri se va da până în ultimele clipe. Totodată, a precizat că suporterii trebuie să-și susțină preferații, chiar și atunci când trec prin momente grele.

Tehnicianul a indicat drept problemă jocul din apărare al CFR Cluj. În acest sens a subliniat că nu se poate ca din trei șuturi pe poartă, echipa sa să primească trei goluri. Chiar și așa, însă, clujenii puteau să câștige, cu Sepsi, dacă meciul ar mai fi durat cinci minute

„E un campionat strâns, am pierdut mulți jucători. Lumea vrea, e obișnuită cu binele. Mai sunt și momente când ar trebui să fim alături de jucători, să-i susținem. Acasă atacăm prea mult, am dat cel mai multe goluri. Problema e în apărare. E normal ca o echipă să aibă 3 șuturi, nu e normal să îți dea 3 goluri. Eu la pauză le-am zis să creadă, dacă se mai jucau 5 minute câștigam. Am fi meritat victoria”, a mai spus antrenorul.

Dan Petrescu, despre o eventuală demisie

Antrenorul CFR a spus că fanii clujeni s-au obișnuit ca echipa să obțină rezultate. Acest lucru nu este posibil tot timpul, a precizat Dan Petrescu, iar suporterii trebuie să accepte că mai sunt și momente dificile.

„Lumea nu are răbdare aici, înțeleg, dar se mai întâmplă și meciuri ca acesta de azi când nu iese totul cum vrem noi. Am venit în 2017, suntem acum în 2024, deci am plecat, am venit. Știu ce e aici, știu ce mă așteaptă”, a spus tehnicianul.

În opinia sa, nu sunt motive pentru a părăsi echipa. Dar a ținut să arate, dacă cineva din conducere va decide așa ceva, va accepta. Dan Petrescu a mai spus că CFR Cluj joacă foarte bine, mai ales că mulți jucători au plecat. De asemenea, a precizat că nu poate câștiga meci după meci, dar într-un final, este de părere că lucrurile vor fi bune.