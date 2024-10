Sport Scandal și frustrări după partida CFR Cluj – Sepsi (3-3). Dan Petrescu a intervenit







Tensiunile au escaladat între jucătorii lui Dan Petrescu, la scurt timp după finalul partidei CFR Cluj – Sepsi (3-3), dar și în tabăra adversă nemulțumirile au curs în lanț.

După terminarea meciului intens dintre CFR Cluj și Sepsi, scor final 3-3, Panagiotis Tachtsidis a fost surprins într-o discuție tensionată cu Mohammed Kamara. Întâlnirea lor de pe teren a atras atenția camerelor, iar antrenorul Dan Petrescu a intervenit pentru a calma spiritele, deși dialogul părea să continue într-un ton mai relaxat ulterior. Această scenă a venit la capătul unui meci marcat de răsturnări de situație și goluri pe final.

Tachtsidis, jucător cu experiență și tehnică recunoscută, a intrat în teren în minutul 71, când CFR-ul era condus cu 2-1, fiind adus pentru a schimba dinamica jocului. În minutele rămase, clujenii au reușit să egaleze, meciul încheindu-se cu un rezultat de egalitate care reflecta intensitatea și imprevizibilitatea întâlnirii. Totuși, tensiunea și frustrarea acumulate în timpul jocului au persistat până la fluierul final.

Camerele TV au capturat momentul în care Tachtsidis și Kamara discutau aprins, scena surprinzându-i pe cei doi undeva în zona centrală a terenului. După ce Petrescu a încercat să intervină, dialogul s-a transformat treptat într-o discuție mai calmă, dar situația a fost un semn clar al pasiunii și dorinței de victorie din partea ambilor jucători, dornici să își impună strategia pe teren.

S-au luat la harță după CFR Cluj - Sepsi, sub ochii lui Dan Petrescu

Panagiotis Tachtsidis a avut un moment de discuție cu colegul său Mohammed Kamara imediat după meci, încercând să-i transmită câteva observații referitoare la deciziile luate pe teren. Kamara, marcatorul primului gol pentru CFR în această partidă, a ascultat cu atenție mustrările lui Tachtsidis, care părea să fie preocupat de unele momente-cheie ale jocului. Scena a atras atenția, mai ales că grecul l-a abordat destul de serios pe coechipierul său.

Intervenția lui Dan Petrescu a fost necesară pentru a calma discuția între cei doi. Antrenorul CFR-ului s-a apropiat de Tachtsidis și Kamara, în încercarea de a detensiona atmosfera după un meci extrem de disputat. După câteva momente, cei doi jucători au continuat discuția într-o manieră mai relaxată, chiar apropiindu-se și mergând împreună spre vestiare, Tachtsidis luându-l pe Kamara de după gât într-un gest mai prietenos.

Kamara, autorul golului de deschidere, a adus o contribuție importantă echipei, iar pentru el acesta este al doilea gol în tricoul CFR-ului, după cel reușit împotriva Politehnicii Iași. La rândul său, Tachtsidis a înscris deja două goluri în acest sezon, unul împotriva lui Dinamo și unul în meciul cu UTA, ambii jucători fiind elemente esențiale în atacul echipei clujene.

Denis Ciobotariu, fundașul central de la Sepsi, discurs dur după meci

Denis Ciobotariu, autor al unui gol pentru Sepsi, a exprimat dezamăgirea sa că echipa nu a reușit să păstreze avantajul, în ciuda faptului că avea 3-1 în minutul 85. În ultimele minute ale partidei, Postolachi a înscris două goluri, cel de-al doilea fiind marcat în prelungiri, permițând astfel CFR-ului să recupereze un punct nesperat.

„Sunt foarte supărat, ne-am bătut singuri. Golurile lor au fost din greșelile noastre, au venit din nimic. Nu au creat ei nimic în mod special. Chiar nu știu ce să zic, sunt foarte supărat. Nu aș vrea să vorbesc prostii, să dau în cineva.

Înainte de meci ziceam că îmi convine egal, dar după cum s-a jucat, am fost penibili, nu se poate așa ceva, să luăm 2 goluri în câteva minute. Am dat cu piciorul la tot ce am făcut bun. Am ochiul vânăt, am ieșit cu sânge pe noi. Mi se pare ireal. Atitudinea a fost groaznică.

La CFR am fost bine, apoi am fost trimis în tribune dintr-o dată. Mă bucur că am marcat, mereu când am jucat cu CFR am dat gol sau pasă de gol. Este de neiertat să iei două goluri în 5 minute. Dai golul de 3-1. S-a văzut diferența de atitudine, parcă așteptam să ne egaleze. La ei, atacanții băgau alunecări.

Eu nu simt vreun complex, meciurile astea sunt meciuri normale. Când dai 3 goluri cu CFR ar trebui să ai curaj. Știm că CFR se apără bine, ar trebui să avem încredere că am dat 3 goluri”, a declarat Denis Ciobotariu, la Prima Sport 1.