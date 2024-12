Sport Dan Petrescu rămâne la CFR Cluj. Ce promisiune a făcut tehnicianul







Dan Petrescu, în vârstă de 57 de ani, va rămâne la CFR Cluj și după ianuarie 2025, după ce patronul echipei a decis că tehnicianul este cea mai bună opțiune pentru ardeleni.

Dan Petrescu rămâne la CFR Cluj

În contextul în care echipa a avut doar două victorii în ultimele cinci meciuri, în utlimele zile s-a tot vorbit despre înlocuirea lui Dan Petrescu de la CFR Cluj.

Mai mult, chiar și antrenorul a mărturisit că va purta o discuție cu finanțatorul echipei, luând în calcul o plecare.

Cu toate acestea, în urma negocierilor, cele două părți au decis să continue colaborarea.

Astfel, Varga l-a ales în continuarea pe tehnician, care a avut, de-a lungul timpului, cele mai bune rezultate la formația din Gruia. Acesta consideră că e cea mai bună opțiune pentru echipa sa.

Varga: „Am în continuare încredere în el”

„Am discutat și am hotărât că va rămâne Dan Petrescu. Am analizat mai bine situația și am în continuare încredere în el. Cred că este cea mai bună variantă pentru CFR, în acest moment”, a declarat acesta.

Decizia lui Varga de a nu-l demite pe Petrescu a venit după ce antrenorul și-a asumat obiectivul de a califica echipa în grupele Europa League sezonul viitor și de a câștiga campionatul în această stagiune.

Cu toate acestea, tehnicianul a cerut ajutor pentru a realiza aceste performanțe. El își dorește trei jucători în fereastra de mercato din iarnă, iar Varga a promis că va efectua modificările.

„Îi voi acorda sprijin în continuare și am încredere că vom realiza obiectivele. Ne dorim câștigarea campionatului și cel puțin grupele Europa League. Vor veni 3 jucători și nu va pleca niciun fotbalist important în această iarnă”, a declarat Varga, pentru Prosport.ro.

În momentul pauzei competiționale din iarnă, CFR Cluj ocupă locul 5 în clasament, cu 35 de puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova, care se află pe poziția a 4-a.

Chiar dacă CFR Cluj nu a avut o ultimă parte de sezon foarte bună în campionatul intern, a reușit să se califice de pe primul loc în sferturile Cupei României.

Pentru a putea merge în semifinale, echipa va lupta cu Universitatea Craiova, în manșă unică, pe teren propriu.