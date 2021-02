Tehnicianul în vârstă de 53 de ani, care a pregătit-o, până de curând, pe gruparea turcă din oraşul Kayseri, spune cu subiect şi predicat că nu va putea semna, în lunile viitoare, un nou angajament. Chiar dacă presa din Marea Britanie scrie tot mai mult despre interesul lui Celtic Glasgow pentru „Bursuc”, acesta nu acordă nicio şansă posibilităţii de a încheia un contract cu campioana Scoţiei.

„Nu pot să antrenez în acest moment. Eu spun că, până la vară, 99 la sută nu voi mai prelua nicio echipă. Chiar dacă mă sună cei de la Celtic, nu voi putea să antrenez acum” a afirmat, cu amărăciune în glas, Dan Petrescu.

„ Bursucul”, colaborare apropiată cu Berna Gozbaşi

Fostul antrenor principal al lui Kayserispor spune că a avut o colaborare bună cu controversata proprietară a clubului turc, Berna Gozbaşi şi că nu rezultatele mai puţin faste obţinute de galben – roşii în ultimele etape din Super Lig au fost cele care au determinat ruptura de trupa de pe „Kadir Has Stadium”.

„Am avut o problemă şi, din păcate, am fost nevoit să plec. Nu voi mai putea antrena o perioadă de timp. După ce îmi voi rezolva această problemă, atunci sper că voi putea să antrenez din nou. Proprietara clubului turc a încercat să mă convingă să rămân în continuare, dar, după ce i-am explicat, a înţeles. M-am înţeles foarte bine cu ea şi îmi pare rău că nu am putut duc la bun sfârşit ceea ce am început” a explicat tehnicianul originar din Bucureşti.

Petrescu nu e dezamăgit de parcursul lui Kayseri

Deşi formaţia pentru care evoluează şi tricolorii Silviu Lung jr., Cristian Săpunaru şi Denis Alibec nu a mai înregistrat nicio victorie în ultimele patru runde ale campionatului, „Bursucul” consideră că galben – roşiii şi-au îmbunătăţit mult jocul sub conducerea sa.

„Mă bucur că am lăsat echipa într-o poziţie mai bună în clasament decât era în momentul în care am mers acolo. Echipa a obţinut acele două victorii cu mine pe bancă şi, în plus, au mai fost încă două succese înregistrate fără mine, dar cu asistenţii mei, care erau deja acolo. Chiar dacă am fi avut zece puncte în plus în clasament, aş fi luat aceeaşi decizie” a mai dezvăluit Dan Petrescu.

După ce a rezistat doar opt partide la timona grupării turce, Petrescu declară că nu mai are în plan să accepte, în viitor, să preia formaţii aflate în postura de „lanterne roşii”.

„Din păcate pentru mine, cred că este a cincea oară când preiau o echipă de pe ultimul loc şi nu e deloc uşor să antrenezi o formaţie situată în acea poziţie. Cred că e ultima oară când accept să mai pregătesc o formaţie de pe ultimul loc. E o încercare foarte dificilă şi eu cred că mi-am făcut datoria la Kayserispor” şi-a încheiat discursul Bursucul.