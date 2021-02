Dan Petrescu nu reușește să aibă performanță în Turcia. Chiar dacă a evoluat mai mult de o oră cu un om în plus pe teren, formaţia la care care sunt legitimaţi şi Silviu Lung. Jr., Săpunaru şi Alibec a obţinut doar o remiză, scor 0 – 0.

Kayserispor e la cel de-al treilea rezultat consecutiv de egalitate, dar Dan Petrescu rămâne în continuare optimist. „Sunt foarte mulţumit de reacţia pe care au avut-o jucătorii mei pe teren, de comportamentul lor şi de modul în care au înţeles jocul. Sunt fericit că se luptă. Am marcat un gol, însă acesta a fost anulat. Pot spune că am avut ghinion” a radiografiat antrenorul în vârstă de 53 de ani, confruntarea de astăzi.

Dan Petrescu crede în salvarea de la retrogradare

Petrescu laudă spiritul de luptă al elevilor săi şi e ferm convins că roş – galbenii vor avea forţa necesară pentru a urca în clasament şi a se salva de la retrogradarea în divizia secundă. „Am încercat foarte mult, am luptat din greu şi am obţinut un punct. Ne pare rău că e doar un singur punct, întrucât am fi meritat victoria. Echipa a luptat bine şi avem speranţe pentru mai bine în viitor” a mai adăugat fostul tehnician al campioanei României, CFR Cluj.

Săpunaru, aruncat în luptă în minutul 82

Revenit în lot după ce şi-a ispăşit suspendarea de o etapă, în urma cartonaşului roşu încasat în întâlnirea cu Alanyaspor, experimentatul fundaş lateral român Cristian Săpunaru a fost introdus de Petrescu pe teren, doar în minutul 82. Ceilalţi doi jucători români ai formaţiei din oraşul Kayseri, Silviu Lung Jr. şi Denis Alibec, au absentat din nou, din cauza unor accidentări.