Dan Petrescu ia în calcul despărțirea de CFR Cluj: „Am bagajele făcute”. Cine va avea ultimul cuvânt

O plecare de la echipa de fotbal CFR Cluj este posibilă, în orice moment, spune antrenorul Dan Petrescu. El a arătat că, indiferent de cee ace se întâmplă, simte o presiune asupra sa și din acest motiv are „bagajele făcute”. Rezultatele slabe pe care le-a obținut CFR Cluj în ultima perioadă sunt de natură să ridice anumite semne de întrebare în legătură cu viitorul său la echipa din Gruia.

„Nu cred că e un antrenor fără presiune. Tot timpul sunt sub presiune, şi când câştig şi când pierd. Am mereu bagajul făcut. Trebuie să schimbăm în primul 11. Nu e uman să joace la 2 zile (meciul cu Lazio – n. red.). Nu înţeleg de ce s-a pus meciul la ora 17:00. Am jucat la 21.00 când erau -11 grade. Mi s-a părut că la Roma era o lipsă de curaj, mă aşteptam (ca jucătorii – n. red.) să fie mai curajoşi, chiar dacă adversarul era de alt nivel. Cu Farul, FC Argeş a făcut un meci extraordinar. Au atitudine foarte bună”, a explicat Dan Petrescu.

El a adăugat că echipa se confruntă cu o serie de probleme datorită schimbărilor din ultima perioadă. În acest sens, a spus Dan Petrescu, este nevoie să fie integrați cei 15 jucători noi care au venit la CFR Cluj în acest sezon.

„În acest sezon, la CFR sunt 15 jucători noi, e foarte greu. Niciun antrenor din lume… vedeţi la Chelsea, au venit atâţia jucători noi, nici antrenorul nu ştie ce să mai facă. La Liverpool sunt jucători vechi, şi tot nu merge, şi Klopp nu ştie în ce parte să o ia, sunt momente şi momente”, a mai arătat Dan Petrescu.

Dan Petrescu se bazează pe patronul clubului

Antrenorul a subliniat că patronul clubului știe care este rolul său la echipă și ce face pentru a-și atinge obiectivele asumate. Până în acest moment, spune el, nu a venit nici un mesaj din partea acestuia. Or, CFR s-a mai confruntat cu momente dificile precum cele de acum.

„N-am vorbit cu patronul. Ştie că sunt aici să fac lucruri, ei trebuie să îşi facă treaba lor. N-am primit niciun mesaj, au mai fost momente din astea la CFR Cluj”, a spus Dan Petrescu.

CFR Cluj a pierdut două partide la rând în Liga 1, 0-1, cu FCSB, și 0-2, cu Universitatea Craiova. Duminică, însă, CFR Cluj s-a impus în fața celor de la FC Argeș, 3-1, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 26 a Ligii 1. Pentru clujeni urmează meciul contra celor de la Lazio, programat pentru joi, în returul play-off-ului Conference League. Ardelenii au pierdut în tur, 0-1.