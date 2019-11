Dan Petrescu a făcut dezvăluirea imediat după meci. „Bursucul” a declarat că și-a criticat dur jucătorii, în special pe atacanții Lacina Traore și Bilel Omrani.

„Traore nu a intrat bine, dar după ce a explodat vestiarul, și-a revenit. A fost cea mai dură conferință a mea, de când sunt în fotbal, mai ales pentru Traore și Omrani”, a mărturisit tehnicianul.

Dan Petrescu: „Pe ploaie nu câștig”

Antrenorul campioanei a trăit cu multă tensiune meciul cu Academica. Ploaia este un adversar de temut pentru Petrescu.

„De obicei, pe ploaie nu câştig. Am pierdut cu Celtic şi cu Poli Iaşi. Cred că e primul meci pe care îl câştig pe ploaie. Prima repriză a fost destul de grea. Mingea nu a vrut să intre, cădea pe bară, se lovea de portar şi mă gândeam că va fi o noapte în care nu vrea să intre. A fost un penalty cerut de jucători, pe care nu l-am primit. Meciul nu a fost uşor. Am luat prea multe goluri în acest campionat. Am jucat 28 de meciuri oficiale, dar nu am avut aceeaşi echipă mereu”, a declarat Petrescu.

CFR Cluj, din nou lider în Liga 1

Emmanuel Culio (’52), Lacina Traore (’68) și Ciprian Deac (’71) au adus victoria ardelenilor, după un meci în care campioana nu a avut o prestație extraordinară.

Victoria cu Academica urcă astfel CFR Cluj din nou pe prima poziție. Astfel, ardelenii au 30 de puncte în 15 etape, cu două mai mult decât Viitorul. Craiova este pe locul 3, cu 24 de puncte, însă cu un meci mai puțin. Oltenii se vor duela pe teren propriu cu Dinamo, luni.

