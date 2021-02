Dan Petrescu a rezistat mai puțin de două luni de zile în campionatul din Turcia. Totuși, chiar dacă evenimentele din Turcia i-au adus o pată uriașă pe carieră, tehnicianul este cotat de presa din Italia cu șanse să încheie un angajament cu Celtic Glasgow. Celtic este unul dintre cluburile de tradiție ale Scoției.

Dan Petrescu, pe lista scurtă a lui Celtic Glasgow

Cunoscutul jurnalist sportiv italian Gianluigi Longari a dezvăluit, miercuri, că „Bursucul” a intrat în atenția echipei alb – verzi, care s-a despărțit, de curând, de antrenorul principal Neil Lennon. „Fostul jucător al celor de Chelsea Londra, Dan Petrescu, se află pe lista scurtă a lui Celtic Glasgow pentru a prelua conducerea băncii tehnice a scoțienilor” a anunțat Longari, ziarist ce scrie pentru publicațiile Sport Italia și Tuttomercatoweb.

La sfârșitul a doi ani petrecuți la trupa din capitala Scoției, Neil Lennon a luat decizia de a renunța la scaunul de principal. „Clubul nostru anunță că Neil Lennon a demisionat din postul de antrenor principal, iar secundul său, John Kennedy, va fi interimarul care se va ocupa în continuare de echipă” a comunicat site-ul oficial al formației de pe „Celtic Park”.

Lennon recunoaște evoluțiile modeste ale elevilor săi

Eșecul suferit de căpitanul Scott Brown și ceilalți coechipieri ai săi în ultima etapă, pe terenul modestei Ross County, l-a convins pe Lennon să pună punct colaborării cu gruparea britanică. Aflați la nu mai puțin de optsprezece puncte în spatele liderului Glasgow Rangers, alb-verzii și-au luat deja adio de la titlu.

„Am avut un sezon dificil, din cauza a mai multor factori și este frustrant și dezamăgitor că nu am reușit să atingem performanțele pe care le-am avut în trecut. Am încercat din greu să fac echipa să funcționeze, dar, din nefericire, nu am putut să evoluăm așa cum era necesar” a recunoscut Neil Lennon, la despărțirea de Celtic.