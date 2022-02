Dan Negru se revoltă! Atac fără precedent la adresa vedetelor: „Mi-am pierdut respectul”

Dan Negru crede că expunerea publică cu privire la virus, vaccin sau orice legat de pandemie, este una greșită.

„Nu am povestit nimic despre boala asta, nu am ieșit public să spun dacă m-am vaccinat sau nu și nu am spus niciodată dacă am fost infectat, dacă am stat sau nu în vreo carantină, nimic. Cred că asta trebuiau să facă toate persoanele publice”, afirmă acesta.

Motivul pentru care Dan Negru a evitat să discute pe tema pandemiei, este legat de faptul că nu dorește să influențeze masele de oameni care îl urmăresc, în niciun aspect, cu privire la chestiuni ce țin de sănătate.

„Nu suntem noi în măsură să influențăm în vreun fel alegerile oamenilor când vine vorba de sănătate. Nici într-un fel, nici într-altul. A fost o greșeală expunerea persoanelor publice în subiecte atât de delicate. Eu am evitat total subiectul. Nimeni nu știe dacă am avut sau nu, dacă sunt vaccinat sau nu”, declară prezentatorul TV.

Dan Negru crede că e ridicol să fii de o parte sau de alta a problemei pandemice

„Prea multe părereri ridicole și de o parte și de alta au fost în anii ăștia. Eu mi-am pierdut respectul pentru multe vedete – atât de la noi, cât și din străinătate – care au dezbătut subiectul fiind pe o baricadă sau alta. Peste niște ani, când se vor uita în urmă își vor da seama cât de ridicoli au fost”, a spus el.

Mai mult, „regele audiențelor”, cum a fost numit în presă, se declară dezamăgit de colegii de breaslă și crede că amatorismul ce îi caracterizează decredibilizează tagma jurnalistică.

Ca să nu mai vorbesc de colegii mei din TV care se pricep la toate. Știu și cum e cu Omicronul, dar știu și cum e cu armata rusă. Cred că asta a decredibilizat mult breasla”, a mai spus prezentatorul Dan Negru.

După 22 de ani de televiziune la Antena 1, Dan Negru alege Kanal D

Motivul pentru care prezentatorul a plecat la un alt trust media este că resimțea o lipsă în evoluția personală.

„Vorbele tuturor care ma etichetau drept “cel mai longeviv”. Atunci m-am speriat pentru că mi-am dat seama că m-am oprit din evoluție la doar 50 de ani. Noi suntem generația care am intrat in media la 20 de ani și părem ca suntem de o viața pe ecrane. Așa ca am decis ca e vremea sa căutam și alte vieți, altfel ne vom plafona. Colegii mei au descoperit asta mai demult. Mie mi-a luat ceva vreme.”, a declarat Dan Negru pentru Spectacola.