Dan Negru, decizie șoc în scandalul jocurilor de noroc. Prezentatorul a făcut anunțul

Dan Negru s-a remarcat în ultima perioadă în spațiul public. Prezentatorul „s-a luat la trântă”cu autoritățile legat de numeroase subiecte de interes. Printre acestea se numără și scandalul jocurilor de noroc. Vedeta a luat o decizie surprinzătoare legată de acest context.

Dan Negru pune punct scandalului cu industria jocurilor de noroc

Dan Negru a primit în trecut o propunere de promovare a jocurilor de noroc. De atunci, prezentatorul a atras mereu atenția asupra acestei industrii nocive. Vedeta a susținut în repetate rânduri că autoritățile din România ignoră complet efectele devastatoare ale jocurilor de noroc asupra tinerei generații.

În mai multe postări publicate de-a lungul timpului în mediul online, vedeta a făcut comparația cu alte state. Acesta a precizat că unele țări au avut interes în a interzice total această industrie. Prezentatorul TV a lăsat de înțeles că guvernanții din România nu prioritizează acest aspect.

Astfel, realizatorul tv a publicat un mesaj în mediul online în care a precizat că se retrage din scandalul publicității jocurilor de noroc.

„Gata ! De azi n-o să mai am nicio polemică publică cu publicitatea jocurilor de noroc.Am văzut zilele astea cea mai tare lecție despre influență. E prea puternică lupta și eu prea slab”., a scris vedeta de Facebook.

Dan Negru a ținut să facă o paralelă vizavi de concedierea lui Cătălin Țepelin de la Gazeta Sporturilor. Acesta susține că situația reprezintă o lecție, având în vedere că jurnalistul combătea influența jocurilor de noroc.

„Un jurnalist a fost concediat și toți spun că plecarea lui are de a face cu influența jocurilor de noroc pe care el le combătea. L-am văzut părăsind redacția în aplauzele colegilor. Aplauzele nu țin de foame!La noi sunt aplaudați morții !Cei vii aplaudă și te uită repede”. a adăugat vedeta.

Prezentatorul TV a menționat că se retrage din lupta împotriva fenomenului.

„E bine să știi când să te retragi din fața unui adversar puternic! A făcut-o până și statul. Acu’ vreo 1000 de ani, Avicena, un învățat al acelor vremuri, a pus intr-o cușcă un miel și intr-o cușcă alăturată un lup.După 7 zile mielul a murit sub teroarea fricii că va fi mâncat de lup.Vă las cu lupul…”, a scris vedeta pe pagina oficială de Facebook.

Dan Negru nu este singura voce care a reacționat după concedierea lui Cătălin Țepelin de la Gazeta Sporturilor. În urmă cu două zile, Victor Ciutacu a publicat un mesaj acid în mediul online cu privire la acest subiect .