Dan Negru rupe tăcerea! Ce probleme a avut vedeta Kanal D. Nu s-a mai ascuns. „Mă felicitau duminica şi mă răstignească vinerea!”

Dan Negru a plecat pentru câteva zile la Muntele Athos. Astfel, prezentatorul a petrecut Floriile, care marchează intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim, la o mânăstire din Grecia.

Cu această ocazie, Dan Negru a postat un mesaj pe contul său de Facebook în care vorbește despre cum a fost trădat în trecut de diferite persoane.

Mi s-a întâmplat ca unii care mă felicitau și mă aplaudau duminica să mă răstignească vinerea. Aceiași oameni. Ați pățit-o, nu? Despre asta e sărbătoarea de azi ! Iisus a intrat duminică in Jerusalim aplaudat de aceiași oameni care vineri se vor bucura de răstignirea lui. Am trăit lecția asta. Iisus a intrat in Jerusalim călare pe un măgar. Îmi place măgarul, chiar dacă azi îl miștocărim. Măgarul cară poveri, e smerit, e răbdător, e gălăgios dar și tăcut. M-am regăsit de multe ori în caracterul măgarului, partenerul lui Iisus! El a fost singurul care n-a știut pe cine a cărat in spate in duminica Floriilor…E o poezie frumoasă,

„Jalea măgarului” in care măgarul afla ce partener de seamă a avut la intrarea in Jerusalim.

“ De ce nu mi-ați spus, de ce nu mi-ați spus

Că pe spatele meu călarea chiar Iisus

Ce lin, ce frumos l-aș fi dus…”

Sărbătoare luminată !, este mesajul postat de prezentator.