Vineri seară, la Antena 3, Dan Negru a povestit despre cum a reușit să devină „Regele” Revelionului și care este „rețeta” prin care reușește să devină lider de audiență în fiecare an.

„Sunt 21 de ani de când prezint Revelioane la Antena1. Eu nu cred că Revelionul va putea să îl scoată cineva din ADN-ul românilor. Am prins Revelioane în străinătate și pe la 22:30 nu era nimeni, era pustiu. La noi atunci abia începe”.

Dan Negru a devenit mini-expert în Revelioane

„Făcând 21 de Revelioane am devenit un fel de mini-expert. Asta a fost altceva. Nu am mai făcut niciodată un așa revelion, din mai multe puncte de vedere. Că filmare, a trebuit să respectăm toate normele sanitare, am filmat mai multe zile, am testat oamenii care veneau acolo. A fost complicat, din cauza virusului, din cauza pandemiei. Tema esențială a Revelionului 2021 a fost să te bucuri”. a povestit Dan Negru.

„E important să ai vedete imprevizibile în astfel de program. Lumea nu se aștepta la așa ceva. Orice, dar nu Elena Udrea. Încercăm să aducem oameni care n-au mai venit.

Nu cred că longevitatea trebuie să fie o povara, trebuie să fie o normalitate.” a mai spus prezentatorul.

„Sărbătorile de iarnă acasă, cu ai mei. E o tradiție veche şi mi-ar plăcea să o dau mai departe.

Cândva, târziu, Dara şi Bogdan nu-şi vor aminti nici show-urile mele, nici audiențele pe care le făceam şi toate diplomele şi premiile mele vor ajunge în pod”, a spus Dan Negru.

Minutul de aur al Revelionului 2021, de la ora 23:05, a reușit să adune în fața televizoarelor 3.577.000 de români din toată țara. Astfel, Antena 1 a înregistrat 20.3 puncte de rating și 41.3% cota de piață.