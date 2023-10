Scandal în lumea maneliștilor! Asasinat la comandă și război interlop

Ex-iubitul fiicei lui Dan Bursuc e nimeni altul decât Nicolae Florin, zis Uku, un presupus interlop care ar avea legături cu temutul clan Chira.

O împăcare între cei doi este acum exclusă, conflictul fiind de neîncetat. Situația se complică și mai mult, deoarece se presupune că „Tăticul maneliștilor” ar fi dat instrucțiuni pentru asasinarea rivalului său.

Dan Bursuc, în război cu Nicolae Florin, fostul iubit el fiicei sale

„Am fost sunat și amenințat de finul lui, care lucrează la S.A.S. și care e garda de corp a lui Alex Bodi. Pus de Dan Bursuc, a stat de capul meu, iar în primăvară am încasat o bătaie cruntă și am ajuns la spital.

Mi s-a transmis că mă vor distruge dacă nu retrag plângerea pe care am făcut-o”, ne-a declarat fostul „ginere” al lui Dan Bursuc.

Interlopul spune acum că se teme pentru viața lui și asta pentru că ar fi primit amenințări. Mai mult, Bursuc ar fi pus la bătaie 50.000 de euro pe capul lui.

„A pus 50.000 de euro pe capul meu. Mă tem pentru viața mea”, a dezvăluit, Nicolae Florin, zis Uku, pentru Cancan.

Producătorul muzical a negat vehement că i-ar datora bani lui Nicolae Florin de fiecare dată. Cu toate acestea, în discuțiile private, impresarul i-a mărturisit lui Uku că are o datorie de 110.000 de euro și a adăugat că nu are de gând să achite această sumă.

„Vezi că nu mai vezi nimic. Du-te la Poliție și reclamă-mă. Băi, tată, eu am avut 7.000 de gagici la viața mea, am plătit toată viața. Și tu, la rândul tău, și-a plăcut, ai plătit. Eu ți-o spun bărbătește”, i-a transmis Bursuc lui Nicolae Florin.

Compozitorul ar fi dat țepe la oameni

Uku nu a ezitat să lanseze acuzații serioase împotriva compozitorului român, cu potențialul de a-l aduce în fața legii dacă aceste afirmații se dovedesc, desigur, a fi veridice.

Nicolae Florin spunea că anul trecut, Dan Bursuc a înșelat oamenii și a avut numeroase probleme legate nunți.

Finii interlopului l-ar fi avertizat că a început să primească apeluri de la oameni nemulțumiți, care au dat bani pentru arvună, dar acum nu mai pot beneficia de formații muzicale. Se pare că producătorul de muzică semnează contracte pentru evenimente, colectează banii, dar nu plătește nimic către autorități.

„E un diavol, vă rog să mă credeți”, a spus fostul iubit al fiicei lui Bursuc.