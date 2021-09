Dan Barna ține PNL în șah. Cine iese victorios din războiul subteran. „Este părintele PNRR, e meritul lui să…”

Dan Barna spune că are încredere „100%” în Dacian Cioloș și colegii săi de partid și susține că USR-PLUS nu se va întoarce la guvernare atât timp cât Executivul se află sub conducerea lui Florin Cîțu. Nici Cătălin Drulă și nici „părintele PNRR” nu vor conduce ministerele de la care și-au dat demisia sub tutela actualului prim-ministru.

„Părintele PNRR” și întâlnirea cu Ursula von der Leyen: „Nu revine în guvern”

În spațiul public au fost vehiculate informații referitoare la reîntoarcerea fostului ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, în guvern. Dan Barna neagă pozițiile și aruncă vina pe liberalii care vor să „ascundă problema de fond, anume că acest guvern nu mai are susținere politică”.

„…Da, am auzit că au zis că Drulă revine, cred că Drulă nu știe nici el că rămâne în Guvern”, a spus, ironic, Dan Barna la Digi24.

În ceea ce-l privește pe „părintele PNRR”, liderul USR-PLUS a precizat că merită să ia parte la întâlnirea cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care vine în București, luni, pentru a evalua PNRR-ul. Acest lucru nu înseamnă însă că Ghinea va reveni la conducerea ministerului Fondurilor Europene, a punctat Dan Barna.

„Cristian Ghinea este părintele PNRR, e meritul lui direct să fie acolo la întâlnire cu Ursula von der Leyen (…) Asta nu însemnă că vreunul dintre noi revine în guvern”, a spus liderul USR-PLUS.

Dan Barna: „Fumigene aruncate de PNL pentru a ascunde problema de fond. Acest guvern nu are susținere politică”

„Sunt fumigene aruncate în spațiul public de cei din PNL pentru a ascunde problema de fond, și anume că acest guvern nu mai are susținere politică”, a mai completat Dan Barna.

USR-PLUS va reveni la guvernare doar dacă PNL va numi un alt liberal la șefia Executivului. În caz contrar, preferă să rămână în opoziție, a oferit asigurări Dan Barna.

„Fie liberalii vin să guverneze fără Cîțu, fie merg mai departe cu PSD, echipa lui Marcel Ciolacu, cu care oricum colaborează de mai bine de o lună. (…) Pentru noi nu există alt scenariu. PNL să vină fără Cîțu să discutăm un calendar de reforme și atunci revenim la guvernare, altfel rămânem în opoziție. Dar fără noi să se știe că susținerea guvernului nu poate fi asigurată decât de PSD”, a spus Dan Barna.

Dacian Cioloș a precizat la rândul său, duminică seară, că nu a purtat nicio discuție cu prim-ministrul României, iar USR-PLUS nu intenționează să revină la guvernare sub autoritatea sa.

„Declarațiile liberalilor că am reveni la guvernare sunt o încercare ridicolă de influențare a alegerilor din USR PLUS. Nu ne întoarcem decât în condițiile deja expuse: alt premier și calendar clar de reforme”, a spus Dacian Cioloș.