Şi continuă: „Rezultatele de astăzi confirmă că în acești ani forța care luptă cu PSD-ismul din România este USR PlUS. Cei care vor scoate PSD-ismul din țară și cei care vor face reformele sunt cei din USR PLUS. Îi felicit pe toți colegii mei și din USR și din PLUS, pentru rezultatele foarte bune obținute la București. Faptul că am reușit într-o măsură semnificativă să smulgem Bucureștiul din mâna PSD-ului este meritul dumneavoastră al cetățenilor”, mai spune liderul USR.