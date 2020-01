„Pe locul întîi ar fi Gabriela Firea. Este primarul Capitalei, este omul care a primit cele mai multe voturi și care a câștigat o bătălie electorală. Însă Gabriela Firea are o problemă în interiorul partidului: nu e încâ foarte bine digerată de PSD. Și au fost nenumărate ciocniri între ea și conducerea partidului, pentru că PSD este ca un balaur cu șapte capete. Tai unul, rămân șase – tai două, rămân cinci. Niciodată nu poți să le tai pe toate șapte. Cam toți care au încercat să se bată cu PSD, și din interior și din exterior, și-au cam frânt gâtul.

Ea nu are o organizație, nu este nici măcar Bucureștiul de partea Gabrielei Firea. Iar ea e, totuși, venită de curând în PSD. Partea asta de tradiție, „dosarul de cadre” contează enorm la PSD. Știu că am lucrat cu Adrian Năstase și am văzut ce înseamnă când partidul, inclusiv în ceea ce mă privește, nu te vrea.”, a declarat Dan Andronic.

Jurnalistul a adăugat că Sorin Grindeanu ar putea ajunge liderul partidului, deși nu au existat „gesturi de curaj în ceea ce îl privește”.

„Am spus de Sorin Grindeanu. Nici el nu mi se pare vreo lumină. A fost premier, a avut o prestație decentă și acolo. Dar, iar, nu am văzut gesturi de curaj în ceea ce îl privește. Trecând peste jocurile de culise, Sorin Grindeanu provine dintr-o zonă a țării care e mult mai coerentă din punct de vedere a susținerii liderilor.

Lia Olguța Vasilescu este destul de vocală, este bătăioasă. Nu cedează ușor la presiuni însă nu îmi dau seama dacă are sprijin. Și ea e, totuși, chiar dacă nu e foarte nou-venită, e nou-venită în PSD. Ea provine din PRM.”

