Dan Andronic: E stupid să întrebi dacă cineva a fost membru PCR la 34 de ani de la desființare

Declarația de ieri a lui Nicolae Ciucă, președintele Senatului, conform căreia a fost membru al PCR, dar nu a fost niciodată comunist, a stârnit multe controverse. Deși unele voci susțin că nu exista vreo obligație legală a ofițerilor de a fi membri ai PCR, situația stă un pic diferit.

Jurnalistul Dan Andronic a ținut să clarifice problema. Acesta consideră stupid să mai întrebi pe cineva, la 34 de ani de la dizolvarea Partidului Comunist, dacă a fost membru de partid sau nu.

Nicolae Ciucă nu putea fi în PCR mai mult de un an

„Am văzut întrebarea pusă aseară lui Nicolae Ciucă. Hai să vedem cum sună realitatea: Ciucă a terminat școala militară în august 1988, iar Ceaușescu și-a luat zborul în decembrie 1989. Deci, dacă a intrat în Partid putea să o facă în 1988 sau 1989”, a spus Dan Andronic.

Jurnalistul crede că răspunsul lui Nicolae Ciucă - „Am fost membru de partid, dar nu am fost comunist” - a fost „cel mai deștept lucru din tot ce a spus aseară”.

Apartenența la PCR era obligatorie

Dan Andronic a explicat situația lui Nicolae Ciucă: „În realitatea apartenența la PCR era obligatorie pentru ofițerii de armată. Nu puteai ajunge ofițer dacă nu intrai în PCR. În Școala Militară intrau în partid din primul an cei cu medii mari și apoi, an de an, pe rând, toți”.

Jurământul militar

Jurnalistul a dezvăluit și cum arăta jurământul militar înainte de 1989:

„Pentru îndeplinirea datoriei sacre de apărare a patriei înscrisă în Constituţie, eu........, cetățean al R.S.R., intrînd în rîndurile forţelor armate, jur credinţă nestrămutată poporului român şi patriei mele SOCIALISTE.

Jur sa respect legile țării, să execut întocmai ordinele comandantului suprem, cerinţele regulamentelor militare şi ordinele comandanților şi șefilor mei, atît în timp de pace cît şi în timp de război.

Jur sa nu-mi precupețesc sîngele şi viaţa pentru a apăra pămîntul strămoșesc, independenta şi suveranitatea patriei, CAUZA SOCIALISMULUI. Dacă voi călca jurămîntul meu, să suport pedeapsa aspră a legilor R.S.R."

Dan Androinic se întreabă, retoric, dacă au fost cazuri de ofițeri de armată care să nu fie membri PCR.

„Posibil, dar eu am cunoscut unul singur, când făceam armata. Era lt.col, și ieșea la pensie cu același grad pentru că nu era membru de partid”, a mai spus aecsta.