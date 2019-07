ACHITAREA lui Dan Andronic, comentată de Ion Cristoiu: BINOMUL voia să dea un MESAJ MAFIOT JURNALIȘTILOR. Vă mîncăm cu fulgi cu tot!

Jurnalistul Dan Andronic a fost achitat în procesul "Pădurea Băneasa" de către Curtea de Apel Brașov. Ion Cristoiu a publicat pe blogul său un comentariul dur la adresa întregii afaceri judiciare. Mai mult, acesta publică în premieră, ultimul cuvânt în fața instanței.





10 decembrie 2015. Sîntem în toiul Terorii dezlănțuite asupra României de Binomul SRI-DNA sub privirile rînjinde ale lui Klaus Iohannis. Arestări spectaculoase ale unor lideri politici, oameni de afaceri, echivalente ducerii la ghilotină de cîndva prin umilirea victimelor, prin răcnetele de plăcere ale Diviziei Presă, prin isteria televiziunilor de știri care transmit în direct hăituirea celor încătușați de reporteri setoși de sînge. Azi, dacă vreo televiziune ar avea curajul să reia secvențele din anii siniștri, mai mult ca sigur multora dintre cei care au jubilat orgasmatic la spectacolul cătușelor li s-ar face rușine. Rușine și în numele unui Popor care s-a dovedit de o rară sălbăticie prin acceptarea acestui spectacol umilitor atît pentru victime, cît și pentru primitori.

Pe 10 decembrie 2015 o știre face Breaking Newsurile redacțiilor independente: Dan Andronic a fost reținut de procurorii DNA Ploiești. Dan Andronic era la vremea respectivă, ca și acum, firește, o vedetă a presei românești. Unul dintre cei mai buni membri ai echipei Cristoiu din anii de glorie ai Evenimentului zilei, el avea la activ o publicistică însemnată, realizarea unor emisiuni de succes, prestația de consultant politic și chiar conducerea unor instituții de presă.

Cînd a fost înhățat era directorul celui mai important cotidian al momentului: Evenimentul zilei. Binomul SRI-DNA se năpustise pînă atunci doar asupra politicienilor și oamenilor de afaceri.

În februarie 2015 se înregistrase o premieră: Binomul arestase un mogul de presă: Adrian Sârbu. Deși el însuși jurnalist, Adrian Sârbu trecea în primul rînd la vremea respectivă drept patron de presă. Înhățarea sa avea semnificația unei premiere în materie de patroni de presă.

Dan Andronic, deși proprietar și el de ziar, trecea la vremea respectivă drept jurnalist. 10 decembrie 2015 aducea cu sine o premieră: Binomul SRI-DNA înhăța acum un jurnalist. Nu pe motiv de delict de presă, ci pe motiv de corupție.

Noua acțiune își avea tîlcurile ei:

Binomul voia să dea un mesaj mafiot jurnaliștilor. Ceva gen, Presa nu vă dă imunitate. La o adică vă mîncăm cu fulgi cu tot.

Presa trebuia compromisă în ochii opiniei publice prin semnalul că e și ea coruptă.

La vremea respectivă, ca și acum, nu aveam relații de familie cu Dan Andronic. Relațiile noastre se limitau la cele cerute de colaborarea la Evenimentul zilei și de sfaturile pe care mi le solicita din cînd în cînd Dan Andronic în calitate de fost ucenic de-al meu. Fără să i-o cer, după ce a fost pus sub control judiciar (deși DNA ceruse arestarea preventivă), Dan Andronic mi-a trimis Rechizitoriul. Ținea să mă conving eu însumi dacă era sau nu vinovat. După lectura Rechizitoriului am scris despre acuzațiile aduse lui Dan Andronic mai multe comentarii. Văzusem multe făcături ale Binomului prezentate drept acuzații de corupție. Cele cărora le căzuse victimă Dan Andronic depășeau în materie de halucinație oficială toate limitele. Nu numai că nu era nici o probă, nu numai că nu se arăta minimul folos al lui Dan Andronic din ceea ce Rechizitoriul numea participarea la un grup infracțional organizat, dar mai mult ziaristul primea în viziunea prozei imbecile care era Documentul puterea de a influența întreaga presă din România. O putere pe care nici un ziarist român, nici măcar Stelian Popescu, n-o avusese în Istoria presei.

Dan Andronic a fost trimis în judecată. Procesul a început să se judece pe fond în ianuarie 2017. Pe 27 mai 2019 a avut loc ultima ședință. Cu acest prilej Dan Andronic a ținut ceea ce se numește ultimul cuvînt. Mi l-a trimis și mie. I-am telefonat imediat după lectură dacă pot să-l public. Mi-a spus că trebuie să așteptăm sentința. Sentința, dată în ziua de 27 iunie 2019 a fost de achitare. În consecință, pot publica textul. Nu numai pentru că e mărturisirea dramatică a unui om care a trecut printr-o percheziție a domiciliului de o zi întreagă, a fost reținut 24 de ore, pus sub control judiciar, trimis în judecată și terfelit de Unitățile militare din presă, fără a avea altă vină decît cea de a fi supărat Binomul, dar și pentru că prin stil și conținut rămâne în Istoria presei și ca un excelent text publicistic.

Ion Cristoiu

Ultimul cuvânt al lui Dan Andronic în fața instanței