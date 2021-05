Dacia se pregătește intens să lanseze un nou model în gamă. Este vorba despre un SUV/crossover, care ar trebui să înlocuiască două modele, Lodgy și Logan MCV. Noi imagini cu caroseria pe care Dacia o va introduce în portofoliul său au fost publicate de jurnaliștii francezi de la AutoExpress.

SUV-ul va fi unul dintre cele trei modele pe care Dacia intenţionează să le lanseze până în 2025. Viitorul crossover Dacia se doreşte a fi o nouă concurenţă pentru Citroen Berlingo XL şi Hyundai Santa Fe.

La fel ca toate noile modele lansate de Dacia, noul crossover cu şapte locuri se va baza pe suporturile CMF-B ale Grupului Renault, ceea ce va permite Dacia să profite de cea mai recentă gamă de propulsoare hibride e-Tech ale companiei-mamă.

Motorizările noului SUV

Jurnaliştii francezi de la AutoExpress se aşteaptă ca noul SUV Dacia să folosească acelaşi motor în 4 cilidri de 1.6 litru pe benzină, dar şi un motor electric de 138 CP, folosit pe Clio e-Tech.

De asemenea, vor exista câteva motorizări pe benzină: 1.0 TCe (100 şi 120 CP) şi 1.3 TCe (140 şi 160 CP), dar şi o versiune 1.0 TCe pe GPL.

Noul Grand Duster va dispune şi de unele dotări moderne care se regăsesc şi la noile Sandero sau Sandero Stepway, precum frânare automată de urgenţă, detectoare de punct mort, asistenţă la pornire în pantă sau frână de parcare electrică, informează RomâniaTV.

Dacia va avea în gamă și modele de clasă C, dar și mașini hibride cu tehnologia E-Tech prezentă pe Renault Clio, arată planul de redresare prezentat de marca franceză. Dacia este menționată împreună cu Lada și se spune că cele două mărci vor lansa 7 noi modele până în 2025, dintre care două în segmentul C, în care Dacia nu este prezentă acum. În plus, grupul a anunțat că își va reduce capacitatea mondială de producție de la 4 milioane unități în 2019, la 3,1 milioane în 2025.