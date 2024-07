Economie Dacia ia o decizie istorică. Cumpărătorii, luați prin surprindere







România. Dacia a pregătit o campanie de reduceri semnificative. Vizată este toată gama de modele, iar noul Duster 3 nu face excepție de la regulă. Astfel, cumpărătorii vor putea plăti mai puțin pentru un modelele ieșite din cunoscuta fabrică.

Dacia își surprinde cumpărătorii

Mulți cetățeni așteptau cu mare nerăbdare lansarea noului model de Duster, însă o parte dintre ei s-au arătat descurajați de prețul mașinii. Autoturismul poate fi achiziționat în prezent cu 18.800 de euro. Astfel, prețul este mult mai mic decât cel vehiculat în perioada campaniei.

Prin programul Dacia Avantaj, doritorii vor putea cumpăra un astfel de model cu 1.500 de euro mai puțin, arată profit.ro.

Plan pentru creșterea vânzărilor

Noua campanie de reduceri a fost concepută pentru a încuraja vânzările, dar și pentru a crește numărul cererilor pentru Duster 3.

De altfel, acest model este sigurul produs în fabrica de la Mioveni, după ce producerea Duster 2 a fost oprită. Decizia are în spate prevederile GSR 2. Modelul Duster se bucură de un real succes în România. În prima parte a anului, acesta a devenit cea mai vândută mașină din țara noastră.

„Până acum nu am înmatriculat Duster 3 decât mașinile de teste, mașinile de dealeri. Sunt foarte puține, rezultatul foarte bun al lui Duster a fost obținut exclusiv de Duster 2 și dacă am fi produs în continuare s-ar fi vândut foarte bine. Și din alte țări, Germania de exemplu, ni s-a spus că ei ar prefera să vândă în continuare generația a doua a lui Duster, pentru că cererea este foarte mare”, a explicat șeful dacia în România, arată sursa.

Dacia face schimbări. Prețurile celor mai cunoscute modele

România. Spre deosebire de anul 2023, în acest an, producătorul a vândut cu 56% mai multe modele Duster. De altfel, creșterea pentru generația a doua vine și pe fondul noilor dotări. În plus, cumpărătorii s-au arătat încântați și de faptul că aceasta are motorul diesel și un preț accesibil.

Modelul Sandero Stepway ajunge în prezent la 13.000 de euro. De asemenea, cumpărătorii plătesc 16.390 euro pentru Jogger și 12.200 de euro pentru Logan.