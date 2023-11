Dacia Duster 3 a fost lansată. Cât costă și ce funcții noi are. Foto

Dacia Duster există pe piața din România de mai bine de 13 ani. Modelele precedente s-au vândut în peste 2,2 milioane de exemplare. Acum, cea de a treia generație a modelului a fost lansată oficial. Dacia Duster 3 va ajunge întâi la salonul de la Geneva.

Dacia Duster 3. Tehnologie de ultimă generație

Modelul de autoturism a fost prezentat în mod oficial astăzi. Acesta va fi prezentat la Salonul de la Geneva și va avea și o variantă hibridă.

Noul tip de Dacia a fost prezentat sub sloganul „Mai Duster decât oricând”. Acesta are 4,34 metri lungime, venind cu un plus de spațiu pentru pasageri.

Designerii care au lucrat la Dacia Duster 3 s-au inspirat din conceptul Manifesto, acesta fiind prezentat în anul 2022. Modelul bou are „un design mai robust și cu mai multă personalitate”, arată oficialii companiei.

Mașina a fost concepută inclusiv pentru a fi adaptată pentru off-road: 217 mm în cazul versiunii 4×4.Dacia Duster 3 vine pe piață cu o serie de echipamente, prezente la diversele nivele de echipare. Astfel, SUV-ul dispune și de un spoiler, localizat în partea superioară a hayonului. Numele mărcii este inscripționat central pe portabaj.

Păstrând aceeași notă designerii au ales ca stopurile să aibă formă de Y.

Două motoare electrice pentru varianta hibridă

Noul Duster va ajunge pe piață și motorizarea HYBRID 140. Această tehnologie face parte deja din componența Jogger. Acesta va avea motor pe benzină, precum și două motoare electrice. De asemenea, în varianta hibridă, transmisia va fi automată electrificată.

Dacia Duster 3 vine într-un format care conține patru variante: Essential, Expression, Journey și Extreme. Toate au fost concepute ca având o cutie de viteză automată, 4×4 Terrain Control, cu 5 moduri de conducere: Auto, Snow, Mud/Sand, Off-Road și Eco.

Conform oficialilor companiei, portbagajul noului model oferă un spațiu de depozitare de peste 400 de litri.

Dacia Duster 3. Prețul de plecare

Fanii care așteaptă așteptau noul model de luni de zile, nu au aflat încă prețul de pornire pentru cele patru variante. Având în vedere noile îmbunătățiri, Dacia Duster 3 nu ar mai putea fi numită o mașină „de buget”. Reprezentanții companiei au dat asigurări că noul model vine cu un raport calitate preț de excepție. Acesta va fi expus la salonul de la Geneva, urmând ca din primăvară să fie livrat către primii clienți. Mulți specialiști în domeniu susțin că prețul de plecare ar fi sub pragul de 20.000 de euro.