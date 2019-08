28 august

Dacă vrei să faci omletă, trebuie să spargi ouă! HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 28 august s-au născut Wolfgang von Goethe, Ingrid Bergman, Charles Boyer, Nicolae Herlea, Rodica Ojog-Braşoveanu, Horia Lovinescu.

Pe 28 august este în calendarul creștin-ortodox Sf. Cuv. Moise Etiopeanul (Arapul). „În părţile Egiptului era un tâlhar vestit, cu numele Moise, de neam etiop şi negru la faţă”. Suficiente daruri ca să fie proclamat sfânt, glumea Catolicosul, Patriarhul Armean, din Isfahan. L-am întâlnit acum exact treizeci şi cinci de ani. Bun, în calendarul ieftin pe care-l am, mai sunt pomeniţi şi Sfinţii: Dreptul Iezechia, Diomid și Ana Proorociţa, fiica lui Fanuel. Nimic în ”Kalendar”.

„Evenimentul Zilei” din 28 august 1953 a fost marşul negrilor, corect politic, astăzi, afro-americani, către Lincoln Memorial, unde Dr. Martin Luther King. Jr. a ţinut faimosul său discurs „I have a dream” – am un vis. Culmea este că discursul l-a scris singur, nu l-a fabricat cine ştie ce agenţie de marketing politic!

Lumea este speriată, îngrijorată, preocupată. Ecoul ajunge până şi în pustnicia mea. „Domnule profesor, ce se întâmplă? Ia, va rog, frumos, uitaţi-vă la horoscop!”

Mă uit mereu în horoscop, sigur că mă uit. Şi aşa răspund la o altă întrebare: „de ce vă uitaţi prin telescop, domnule profesor?”

Pentru că programele de calculator şi tabelele de efemeride nu sunt de ajuns. Nici pe departe! Trebuie neapărat să observi cerul, să vezi micile, sau mai marile schimbări care au loc în Barba lui Dumnezeu, cum au botezat, poetic, hitiţii, Calea Lactee. Sau oriunde pe cer… dar mai ales pe ecliptică, bulevardul Soarelui, Lunii, planetelor şi constelaţiilor.

Schimbări de albedou, apariţia unor noi stele, culori noi, roiuri de meteoriţi… stelele care îți fac cu ochiul, clipesc mereu, poate comunică ceva într-un cod Morse, celest și secret! Doamne, dar câte nu sunt de observat! Minunea lui Dumnezeu! Toate acestea au semnificaţia lor în „Corpus Astrologicus„, cheile de interpretare ale papei Urban. Fără observaţie, fără cercetare, astrologia nu este decât o conversaţie plăcută de cuconiţe frumuşele. Partea de deasupra apei a aisbergului, ce spun eu, nici un procent dintr-o sută!

Dar, o să vă spun o poveste…

Huan este numele unui împărat legendar al Chinei. Roata, apa caldă şi mersul pe jos au fost inventate de enigmaticul conducător.

Studiile sino-sovietice de acum mai bine de 60 de ani, când cele două mari puteri se iubeau mult, au ajuns la concluzia că, probabil, împăratul Huan nici nu a existat, fiind vorba de o locuţiune populară de genul „De la taica Noe…”. Ideologia vremii nu permitea o abundenţă de împăraţi inventatori şi simplificarea lucrurilor era pe gustul maselor populare amorfe şi inculte.

Cu mare surprindere s-a constata mai târziu, în urma săpăturilor arheologice, că a existat într-adevăr, un împărat Huan, arhetipul civilizator al Chinei. Calendarul, „Cartea Schimbărilor”, organizarea în provincii, armata permanentă, irigarea orezului şi aşezarea capitalei într-un loc strategic, dar uşor accesibil şi mai ales într-o zonă telurică benefică – iată câteva dintre realizările miticului împărat Huan.

Se spune că unificarea parţială a imperiului nu a fost nici uşoară şi nici repede înfăptuită. Zeci de ani i-au trebuit longevivului împărat – cronicile spun că a trăit 107 ani – ca să cucearească, anexeze, sau să cumpere una câte una provinciile care compun astăzi imensa Republică a Chinei.

Sinologii ascund cu grijă faptul că o bună bucată a părţii din vestul Chinei de azi era locuită de populaţii de rasă albă, probabil chiar indo-europeni, care au fost împinse în vest, amestecându-se cu băstinaşii.

În toată această operă imensă de unificare în care asasinatele, trădările şi comploturile au fost monedă curentă de schimb, împăratul Huan nu s-a implicat direct în niciuna dintre acţiuni. Cu toate că era tot timpul aproape de teatrul operaţiunilor militare sau în inima vreunui complot, împăratul Huan împingea mereu în faţă un general arătos sau un guvernator iscusit.

Nu, nu era vorba de echipă, ci de ceva mai mult. Huan descoperise că inefabilul, necuprinsul, lucrurile neprecizate şi înconjurate de mister sunt o armă formidabilă, iar dacă era vorba de o persoană, omul respectiv se bucura de o faimă şi o putere de convigere absolute. Deja se formulase conceptul de împărat-zeu, „Fiul Cerului”, atât de folosit în Egipt, Mexic sau Peru, în antichitate.

Trebuie însă ca această tehnică de management politic să se potrivească cu profilul psiho-somatic al populaţiei respective, gata să accepte minunea întotdeauna, dar sub forme şi ipostaze diferite. De exemplu grecii, macedonenii, europeni antici, nu au acceptat niciodată ascendenţa divina a unui conducător de-ai lor. De exemplu, când Alexandru s-a proclamat zeu, generalii lui i-au tras-o, l-au otrăvit!

Huan nu prea avea de unde să ştie mitologia grecescă, iar cu materialul uman care îl avea la îndemână, ideea cu „Fiul Cerului” i s-a părut cea mai bună. Probabil că motorul concepţiei ideii a fost de tipul vechii vorbe româneşti pe care mi-a spus-o şi marele Mircea Eliade: „Dacă te bagi în troacă, te mănâncă porcii!”

Dar împăratul Huan a fost departe de a lăsa totul la voia întâmplării sau la latitudinea unor delegaţi. El nu părea că se băga în troacă, iar dacă porcii nu ştiau că este în troacă, nu aveau cum să-l mănânce!

Împăratul Huan este un bun exemplu de disimulare inteligentă cum ar fi spus Maestrul meu. „Poţi ieşi din orice înfruntare cu un inamic pe trei căi: aliază-te cu alţii, eventual mai puternici şi împinge-i în faţă; plânge-te de loviturile inofensive şi nu da niciun semn când ai fost într-adevăr atins; crează o a treia parte care pare că te atacă atât pe tine cât şi pe duşmanul tău şi foloseşte-te de prilejurile astfel produse!” – spunea înţeleptul sufi; dar tot el spunea : „…seninătatea şi liniştea sunt bunul cel mai de preţ. Dacă ai duşmani, scapă repede de ei ca să-ţi păstrezi starea de echilibru interior!”

V-am spus ceea ce v-am povestit, ca să înțelegeți mai bine atmosfera a ceea ce se întâmplă acum pe scena politică internațională – sunt reaşezări şi verificări, disimulare inteligentă. G7 este o mare deziluzie, un eșec neașteptat de mare și de abrupt. Din primăvară, tonul Rusiei a mai urcat cu o octavă. Gurile rele spun că ar fi din cauza tratatului militar secret cu chinezii. Apoi, scandalul cu explozia rachetei cu propulsie nucleară. Nu ați înțeles… deloc și nici presa. Explozia rachetei și teroarea cu radioactivitatea au fost cel mai bun vector ca să se răspândească informația, de fapt amenințarea, că Rusia are rachete cu propulsie nucleară! Un cadou pentru cei 20 de ani de la întronarea ”țarului” Vladimir Vladimirovici Putin. Acum americanii încearcă să vadă dacă chiar există acel tratat militar între Federația Rusă și China şi cât de trainic este. Nu mai verifică existența rachetelor cu propulsie nucleară, CIA este sigură că Rusia le are, dar încă nu sunt fiabile în limitele admise de militari. O armă trebuie să amenințe inamicii, nu să omoare proprii oameni!

Conform marelui, poate cel mai mare politolog militar, Robert MacNamara: „un tratat militar este vulnerabil în primele luni după semnare. Odată începută derularea, în timp, se stabilesc proceduri şi tehnici care fac tratatul operaţional!”

Sigur că Siria este un pretext. Dar, are ceva resurse și o poziție strategică. Este un viespar de religii, triburi adverse şi conflicte îngheţate! Am fost de trei ori în Siria şi odată am scăpat de o rafală de mitralieră, ca prin urechile acului. Se hârjoneau miliţii rivale…

Americanii sunt obligaţi să spună că intervin în Orientul Mijlociu și Apropiat și să amenințe Iranul! Sunt obligaţi! Nici lor nu le prea place, dar dacă vrei să faci omletă, trebuie să spargi ouă, iarăşi o vorbă a lui MacNamara. Iar Donald Trump a completat: ”…dacă e să spargem ouă, să fie ouăle lor!” Vedeţi, Siria și Iranul constituie, împreună, un capăt al aţei… ţineţi minte ce vă spun şi o să înţelegeţi mai târziu!

Doamnelor și domnilor, băieţi şi fete, dragii mei lupi, padawani şi hobbiţi, politica internațională este o permanentă minciună înobilată cu cuvinte mari şi frumoase, ca să vă fie şi mai frică când descoperiţi că nimic nu este ceea ce pare a fi!

Dar mereu şi mereu vine o zi, să vedem ce ne mai aduce mâine pisica, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Ai energie cât o centrală nucleară, dar de ce să te complici cât drumul cel mai scurt între două puncte este linia dreaptă! Sau… plierea spaţiului, nu te deplasa, nu pleca la drum lung! O perioadă de timp bună…hai să zicem că este bună! Doar dimineata devreme îţi dă ceva dureri de cap, la propriu şi la figurat. Dacă reuşeşti să te stăpâneşti şi să eviţi graba şi încăpăţânările, nu se va întâmpla nimic notabil. Ziua de 28 august poate aduce unora dintre nativii din Berbec o schimbare în bine: o veste despre un câştig de bani sau, ceva, în gama benefică, legat de serviciu. Configuratia astrologica iţi indica mai multe posibilităţi sa ieşi din criza sentimentală în care ai ajuns cu obişnuitul tau repede-repede-repede! Mare atenţie la răceală şi la durerile de dinţi!

TAUR Regreţi, dar nu te poţi abţine… În cel mai bun caz de la dulciuri. Eşti entuziast, optimist, întreprinzător! Evită excesele de orice natură şi promovează-ţi interesele tale strategice. Ziua îţi este favorabilă atît sub aspect economic cât şi sentimental. Dorinţa de schimbare şi marea plictiseală te face să cheltuieşti prea mult, preafrumoasa doamnă sau bunul meu domn! Incercă să începi de acum să-ţi organizezi viaţa – este o perioadă favorabilă pentru interesele Taurilor. Atenţie la băuturile reci şi la durerile de gât! Nu este foarte bine să pleci în delegaţii sau în călătorii lungi de afaceri. Gandirea pozitiva si arborarea unui zambet permanent te fac sa obţii astăzi sprijin chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult.

GEMENI Eşti obligat de situaţie să joci cu ce cărţi ai! Nu e o situaţie precară, dar fii prudent şi poţi să prevalezi. Jocul dragostei şi al întâmplării – vorbeşti bine, ai verb – poţi să câştigi! Din nou mici probleme în familie sau cu prietenii. Nu trebuie să vă faceţi atâtea gânduri pentru orice amănunt. Ai noroc astăzi, nu rata ocazia. Consolează-te cu gândul că nu eşti singurul care are probleme la serviciu, dar ai şi ocazia să prevalezi. In general, în zodia Feciorei celei harnice, este o perioadă când calităţile personale îţi sunt avantajate. Exista momente cand judeci greşit oamenii, asa incat ar fi mai bine sa reflectezi inainte sa compromiti o prietenie aproape ideala. In scenariile pe care le construiesti lipsesc unele detalii, dar fiind vorba de afaceri şi bani nu trebuie sa uiţi nici un amanunt.

RAC Zi favorabilă implicării tale în rezolvarea unor probleme urgente. Implică-te personal, dar trebuie să ceri şi ajutor pentru că soluţiile unor probleme nu intră în competenţele tale. Cu o conjunctură încărcată, complexă, lucrurile sunt îngrijorătoare. Se aproprie nişte termene, sau niste obstacole de depaşit, nervozitatea ta creşte. Nu te lasa impins in afara „ringului” de ultimele insuccese sau de posibilele probleme, de refuzuri şi mizerii, invaţă să nu renunţi niciodată, să însişti până obţii ceea ce doreşti!

LEU Instinctul, intuiţia şi experienţa profesională te ajută să găseşti soluţii potrivite pentru situaţiile diverse de azi. Nu te gândi mult, nu este vorba de cine ştie ce inginerii, e simplu! Spiritul de dreptate care te caracterizează te face să iei o atitudine care este destul de discutată de colegii de serviciu. O realizare notabilă în a doua jumătate a perioadei. Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, caută să te distrezi şi să legi noi prietenii. Ar fi bine să analizezi cu atenţie propunerile care ţi se fac in aceasta perioadă, pentru că stelele arata că în viitor iti pot aduce numai satisfactii profesionale şi sociale. Atenţie la regimul alimentar şi la drumurile prin oraş.

FECIOARĂ Reacţiile tale de astăzi sunt prea ascuţite, disproporţionate. Nu suporţi să fii contrazis! Poate că este ziua ta de naştere şi micul capriciu trece neobservat. Dar dacă nu e – negociază! Totuşi, nu exagera cu munca si efortul, in general fie că este sau nu ziua ta de naştere, pentru ca stelele indica o supărătoare tendinta catre surmenaj si depresie. A propos, dacă este ziua ta, sau când este (sau a fost?) poţi să faci o mică trataţie la serviciu, nu fii zgârcit când nu trebuie! Relaţiile cu persoanele născute in semne de aer si foc sunt armonioase, dar nu sunt prea grozave cu cei născuti în semne de apa şi pământ.

BALANŢĂ Nu eşti înţeles corect de anturaj şi astăzi e una dintre zilele acelea. Eşti tainic, misterios, te simţi nesigur şi nu vrei să fii descifrat uşor. Marii creatori au fost mereu enigmatici! Configuratia planetelor iti indica un şi posibil dar de bani, dar dupa cum bine se ştie „noroc la bani inseamna nenoroc in dragoste” ! Ultima parte a zilei este nefavorabilă mai ales pentru nativele din zodie, care trebuie să lase cochetăria deoparte şi să se îmbrace pe măsura lor şi ţinând seama de vremea schimbătoarea. Vara trece…

SCORPION Baţi în retragere în faţa frontului comun al celor dragi. Poate că e adevărat că nu le dedici suficient timp? Chiar dacă eşti foarte ocupat astăzi trebuie motiv să te ocupi de cei apropiaţi! Nu forţa şi nu lua hotărîri importante mai ales în ceea ce înseamnă afaceri cu active sau comerţul en gross. Mare atenţie la incidente sau accidente, sub cerul liber, sau pe şosea. Se pare ca, si Venus este destul de clara in aceasta privinta, primesti niste propuneri interesante, dar trebuie sa dai dovada de prudenta şi diplomaţie. Trebuie sa zambesti si sa-ti pastrezi calmul, mai ales daca auzi si vezi lucruri neplacute; mananca alimente naturale, fructe şi evită dulciurile.

SĂGETĂTOR Este gălăgie şi debandadă în jurul tău? Nu are nicio importanţă, pentru că astăzi te bucuri de o bună concentrare şi poţi să lucrezi fără să fii deranjat de bruiajul social, de zgomot. Zodia Feciorei, in general, şi ziua de astăzi, în special, este o perioadă bună pentru un bilanţ serios şi începutul unor noi proiecte personale. Veşti bune spre sfîrşitul zilei. Anumite aspecte benefice ale stelelor fixe fac sa creasca increderea in fortele proprii, asa ca poţi sa-ţi impui propriul punct de vedere!

CAPRICORN Nu te teme de virajele pe care ţi le impune astăzi destinul. Aşa este drumul spre înălţimi, cu serpentine şi curbe strânse! Dacă ţinteşti sus trebuie să poţi îndura rigorile ambiţiei! Esti foarte bine privit de stele astazi. Daca ai ceva sentimental greu de rezolvat, incerca acum, va merge ca pe roate. În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie. Încă o zi dinamică, cu o desfăşurare aproape surprinzătoare. Este evident că rezultatele tale bune şi parvenirea ta atrag invidii şi gelozii sentimentale şi profesionale. Şi nu numai! Trebuie să suporţi aprecieri răutăcioase şi laude veninoase. Dar tu câştigi!

VĂRSĂTOR Eşti harnic şi motivat, iar conjunctura stelelor indică succes! Dacă ai de susţinut un examen, de făcut o prezentare la un interviu, în general, de trecut un prag – aceasta este ziua. Invenţiile sau inovaţiile, atît de dragi nativilor zodiei, nu sunt întotdeuna recomandate, mai ales cînd este vorba de sentimente şi trăiri. Foloseşte imaginaţia în scopuri lucrative, nu pentru a găsi motivaţii şi explicaţii. Zodia ta este in continuare aspectata complex, aşa ca poti sa ai tupeul sa afirmi sus si tare ca te simti formidabil si ca viitorul iti surade. Supravegheţi-vă vederea, ochii, ochelarii!

PEŞTI Spui mereu că nu-ţi plac încurcăturile, dar azi eşti pe cale să le provoci! În domeniul sentimental sau al relaţiilor sociale, cu siguranţă! Profesional, situaţia e tot cea pe care o ştii. Este o perioadă bună pentru nativii din Peşti. Posibile realizări şi cîştiguri. Nu trebuie să te nemulţumescă că nu ai realizat mai mult – “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul. Evită să te implici în orice activitate legată de autorităţi. Atenţie la sănătate, la vremea capricioasa şi mai ales fii atenţie cu ce te încalţi. O nouă dragoste sau o nouă pasiune, un nou hobby!

