Dacă se confirmă, e clar: Harry și Meghan Markle au fost blestemați! Se vor bucura mulți din Familia Regală

Un expert regal a pus sub semnul îndoielii planurile de viitor ale lui Meghan Markle de a se întoarce în Marea Britanie, susținând că o apariție alături de Familia Regală ar părea „puțin ipocrită”, având în vedere evenimentele din ultimul an. Deși nu se știe dacă ducele și ducesa de Sussex se vor întoarce în Marea Britanie pentru Jubileul de Platină din 2022, Robert Jobson a declarat că soții riscă să distragă atenția de la Regina Elisabeta, relatează The Express.