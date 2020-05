O analiză a lui Liz Peek pentru The Hill.

Hillary Clinton continuă să fie pregătită, gata să facă un pas în față în cazul unei căderi a lui Joe Biden.

Nu vă luați după ce vedeți acum, Joe Biden va cădea. Nu doar pentru că campania sa electorală a fost zdruncinată de acuzațiile de agresiune sexuală venite din partea unei foste angajate, Tara Reade, dar și pentru că alegătorii încep să-l lase din brațe pe fostul vicepreședinte.

Un nou sondaj realizat de Emerson College arată că 57% dintre alegătorii probabili cred că Trump va fi reales în noiembrie.

Amintiți-vă, Democrații Sistemului l-au prezentat pe Unchiul Joe drept candidatul „sigur”, care îl va învinge pe Trump. Ups.

Și aceasta nu este singura problemă care transpare din sondajul Emerson. Acesta arată și că partizanii lui Trump sunt cu 19% mai entuziaști în privința candidatului lor decât cei ai lui Biden.

Această „diferență de entuziasm” va fi determinantă pentru participarea la votul din toamnă. Democrații, fiind dependenți de votul tinerilor și al minorităților, două tipuri de alegători mai puțin fiabili, această lipsă de entuziasm pentru candidat ar putea reprezenta o mare problemă.

Cu atât mai puțini entuziaști față de Biden sunt alegătorii lui Bernie Sanders. Deși socialistul din Vermont și-a anunțat sprijinul pentru Biden, 51% din suporterii lui Bernie vor vota, potrivit Emerson, pentru un candidat terț.

Un alt steag roșu pentru Biden este strângerea de fonduri destul de anemică; potrivit New York Times, Trump are un avantaj financiar enorm de 187 de milioane de dolari.

Mai mult, în sondajele din statele „swing”, candidatul Democrat din acest moment se află în spatele poziției pe care o deținea Hillary Clinton în 2016, și știm cum au decurs atunci lucrurile.

În timp ce toate aceste probleme pun sub semnul întrebării perspectivele lui Biden, candidatul Democrat trebuie acum să respingă și acuzațiile Tarei Reade, care le pun pe femeile din mișcarea #Me Too într-o poziție foarte jenantă.

Toate acestea nu sunt de bun augur pentru campania lui Biden, care se va confrunta probabil și cu alte probleme în lunile care urmează.

Până la urmă, coronavirusul nu va putea scuza invizibilitatea fostului vicepreședinte; el va trebui să se angajeze în genul de concesii mutuale care îl pun adesea în situații incomode, inclusiv adevărate adunări publice, nu scenarii aranjate dinainte.

În acel moment, publicul va vedea ceea ce numeroși Democrați au observat în șoaptă – fostul colaborator al lui Obama are mari probleme cognitive.

Nu puteam alege un președinte care își confundă sora cu nevasta sau care se blochează în micul unei fraze, uitând ce a vrut să zică.