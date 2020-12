26 decembrie

Dacă a doua zi după Crăciun bate tare vântul… HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 26 decembrie s-au născut Mao Țe Dong, Steve Allen, Richard Widmark, Maurice Utrillo, I.G. Duca, Neagu Rădulescu, Vintilă Ivănceanu.

A doua zi după Crăciun. Am cercetat Viețile Sfinților, Mineiele etc dar nu am găsit nicăieri că ar fi o a Doua zi de Crăciun, ce să mai vorbesc de a treia. Doar Sf. Paști au trei zile! Dar asta este o altă poveste…

Se duc oamenii „cu colacul” la naşi, cei care nu s-au dus de Crăciun. Colacul tradiţional constă din şapte pâini, două sticle cu ţuică, trei sticle de vin, un cocoş, trei pui sau alte orătănii (fazani, prepeliţe), o coastă de porc şi şapte coţi de trandafiri (cârnaţi) sau alte mărunţişuri. Când ajung la casa naşului, finul sărută mâna naşei şi de trei ori se îmbrăţişează cu naşul şi spune „De la noi puţin, de la Dumnezeu mult!” (Şezătoarea, nr. 1, 1922, pagina 24).

De la Crăciun şi până la Boboteaza în casa unde sunt fete de măritat nu se toarce, nu se coase. Că altfel nu se mărită! (Olteanu, Speranţia)

Dacă a doua zi după Crăciun va bate tare vântul se va strica recolta ce va să vie şi toamna următoare va fi furtunoasă şi ploioasă.