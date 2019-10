Potrivit Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), în 29 octombrie, la ora 23:23, s-a produs în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, un cutremur cu magnitudinea de 3.8, la adâncimea de 127 de kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Braşov (74 km E), Ploieşti (84 km NE), Bacău (110 km S), Brăila (118 km V), Galaţi (118 km V), Bucureşti (135 km N), Piteşti (157 km NE), Sibiu (188 km E).

„Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite:

In ziua de 29/10/2019 la ora 23:23:03(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 3.8 pe scara Richter, la adancimea de 126km.

Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de II grad(e) Mercalli.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu(34km), Covasna(48km), Buzău(54km), Întorsura Buzăului(58km), Odobești(59km)”, arată INFP.

