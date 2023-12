China, zguduită de un cutremur puternic. Sunt sute de morți

Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 grade s-a produs în noaptea de luni spre marți în nord-vestul Chinei, provocând moartea a cel puțin 118 persoane și rănirea altor câteva sute. Seismul a avut loc luni, la ora locală 23.59, la o adâncime de 10 km, în provincia chineză Gansu, potrivit China Earthquake Networks Center (CENC).

În Gansu, 105 persoane au fost ucise în urma cutremurului, iar dintre cei 397 de răniți, 16 erau în stare critică, au anunțat autoritățile provinciale într-o conferință de presă.Bilanțul morților în Qinghai a crescut la cel puțin 13, iar 182 de persoane au fost rănite, a anunțat presa de stat.

Breaking : 111 people have been died and more than 200 have been injured after a 6.2-magnitude earthquake hit China’s #Gansu and #Qinghai provinces.#Earthquake pic.twitter.com/oev7bAv38a

