În prezent sunt 8 angajaţi la acest departament, ia la patru dintre aceştia contractele de muncă nu se mai reînnoiesc.

Conform informațiilor furnizate de paginademedia.ro, în respectivul departament au rămas doi oameni din echipa veche, plus Zoe Vasilescu (VP Sales & Corporate Affairs) și Mihaela Vlădău (Head of TV Sales), ex Pro TV, venite în Intact în ultimele luni.

Conform sursei precizate mai sus, toate televiziunile grupului Intact au atras – în 2018 – în jur de 70-75 de milioane de euro, dintr-o piață de 300 de milioane.

Comparativ cu postul concurent, Antena 1 a scos mult mai puţin, adică, în același interval de timp, grupul Pro a scos din publicitate aproape 130 de milioane de euro, potrivit cancan.ro

Te-ar putea interesa și: