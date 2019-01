Culisele unor pregătiri ȘOC pentru România. ALIANȚA care poate provoca un CUTREMUR URIAȘ

Ex-premierul Victor Ponta îl „controlează” pe Liviu Dragnea la… Călin Popescu-Tăriceanu. Mai exact, fostul PSD-ist i-a transmis șefului ALDE că dacă se va delimita de Liviu Dragnea, Pro România ar lăsa toate orgoliile deoparte și l-ar susține în cursa pentru Palatul Cotroceni.





În realitate, tiribomba lui Ponta este menită să adâncească tensiunile dintre Tăriceanu și Dragnea, în condițiile în care, în ciuda aparențelor afișate, cel din urmă nu are de gând să-l susțină pe șeful Senatului în lupta pentru Cotroceni, dorind un candidat intern și obedient. Curtarea lui Tăriceanu vizează disoluția coaliției PSD-ALDE.

„Noi ne-am propus şi am pornit deja asemenea discuţii, să facem un fel de pol al normalităţii, alternativ la aceste două variante, să identificăm, nu sunt aşa 100 de oameni, sunt vreo 4-5 candidaţi cu profil social-democrat, european, oameni bine văzuţi, (...) şi să construim o alternativă, un candidat, după alegerile pentru Parlamentul European, pe care să-l sprijinim toţi şi care, în primul rând, să-l scoată pe Dragnea din primul tur, c ă aţi văzut că are 5% în sondaje, însă are cea mai puternică maşinărie politică, PSD, şi are cei mai mulţi bani care au fost vreodată în România (...) şi în turul 2 acest candidat sau această candidată a noastră să se lupte cu domnul Iohannis de la egal la egal”, a afirmat Victor Ponta, într-o conferinţă de presă organizată de Pro România Gorj.

Condiția

Ex-premierul a insistat că ar putea face o campanie la prezidențiale eficientă pentru cineva în care crede, dar i-a transmis o condiție șefului ALDE. „E Tăriceanu, parcă, la egalitate cu mine. Dacă Tăriceanu se desprinde de Dragnea şi nu mai susţine toate măsurile astea aberante - el m-a susţinut în 2014 - pot să-l susţin şi eu. Este Gabriela Firea, cu care n-am avut o relaţie bună în ultima perioadă, tocmai pentru că era mare iubire cu Dragnea, până i-a arătat Dragnea ce înseamnă iubire. Are şanse? O susţin. Este Corina Creţu cu care am avut întotdeauna o relaţie bună, dar nu ştiu dacă vrea să candideze, dar altfel un om pe care îl apreciez şi care cred că are calităţile, are relaţii europene mult mai bune decât Iohannis, e mai PSD-istă decât Dragnea. Mai sunt şi alte variante, de asta v-am zis că las la o parte orgoliile, las la o parte lucrurile personale, pentru că miza e mult prea importantă, şi pot să fac campanie pentru cineva în care cred cu adevărat că poate fi o alternative”, a spus Ponta.

Ministrii au incremenit cand au vazut-o pe Viorica Dancila! Cum a aparut la prima sedinta de guvern din 2019

Pagina 1 din 1