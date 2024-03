Curtea Supremă permite Texasului să înceapă aplicarea legii controversate privind imigrația

Curtea Supremă permite Texasului să înceapă imediat aplicarea unei legi controversate privind imigrația. Legea permite oficialilor să aresteze și să rețină persoanele pe care le suspectează că au intrat ilegal în țară.

Curtea Supremă a SUA a respins o cerere a administrației Biden de a interveni și de a menține legea strictă a imigrației din Texas, cunoscută sub numele de „SB 4”, în așteptare, în timp ce aceasta este contestată în instanțele inferioare.

Legea încalcă Constituţia SUA şi legislaţia federală prin faptul că interferează cu puterea guvernului SUA de a reglementa imigraţia, a argumentat administraţia Biden.

Administraţia ceruse de urgenţă judecătorilor să suspende cât timp se judecă încă apelurile în instanţele inferioare un ordin judecătoresc ce ar fi permis intrarea în vigoare a legii texane.

Legea a ridicat îngrijorări în rândul susținătorilor imigrației cu privire la creșterea profilului rasial, precum și a detențiilor și a tentativelor de deportare de către autoritățile de stat din Texas, unde latinii reprezintă 40% din populație.

Curtea Supremă a SUA are o majoritate conservatoare de 6-3, iar cei trei judecători liberali ai săi au avut marţi opinii divergente faţă de colegii conservatori.

Judecătoarea Sonia Sotomayor, într-o opinie divergentă căreia i s-a alăturat şi colega sa liberală Ketanji Brown Jackson, a declarat că hotărârea dată de Curtea Supremă ar invita la „continuarea haosului şi a crizei în aplicarea legii imigraţiei”.

🚨🚨 HUGE WIN: Texas has defeated the Biden Administration’s and ACLU’s emergency motions at the Supreme Court. Our immigration law, SB 4, is now in effect. As always, it’s my honor to defend Texas and its sovereignty, and to lead us to victory in court.

— Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) March 19, 2024