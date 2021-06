Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii a anulat o hotărâre a unor magistrați, care permitea unui grup de șase bărbați să dea în judecată companiile Nestle SUA și Cargill, pe fondul acuzației de trafic de copii care au fost supuși ulterior sclaviei în ferme din Coasta de Fildeș și pe plantațiile de cacao.

Cei șase bărbați, originari din Mali, au acuzat companiile alimentare, invocând Statutul privind tortul extraterestru, denumit și Legea privind cererile de tortură extraterestră, o secțiune din Codul Statelor Unite care conferă instanțelor federale jurisdicția asupra proceselor intentate de cetățeni străini pentru delictele comise cu încălcarea dreptului internațional.

Magistrații Curții Supreme a SUA sunt de părere că firmele acuzate de cei șase bărbați nu pot da cu subsemnatul pentru abuzuri în muncă pe fondul legii amintite.

Judecătoarea Clarence Thomas a redactat motivarea în numele majorității de 8 la 1, care susține anularea hotărârii. Ea a explicat că decizia sus amintită trebuie anulată din cauza faptului că procesul a fost intentat pe seama faptului că cele două companii americane au luat ”deciziile operaționale majore” în SUA, în ceea ce privește abuzul în muncă din Africa, ceea ce nu poate fi demonstrat, momentan.

Magistratul Clarence Thomas a mai subliniat că reclamanții nu au putut să demonstreze, concret, legătură dintre operațiunile care au avut loc în Statele Unite ale Americii și cele din străinătate.

Paul Hoffman, unul dintre avocații care îi reprezintă pe cei șase bărbați, a declarat într-o conferință de presă că „este, evident, dezamăgit” de noua decizie, dar pe de altă parte, acesta ar fi lucrul cel mai puțin rău care s-ar putea întâmpla în cazul de față. Avocatul a transmis că mai multe voci din justiție susțin că cele două companii americane pot fi date în judecată, invocând Legea privind cererile de tortură extraterestră.

Hoffman a mai spus că „este intenția (noastră) să depunem o plângere”, ca urmare a anulării hotărârii de către Curtea Supremă SUA. Potrivit declarațiilor avocatului, Nestle SUA și Cargill controlează toate operațiunile care au loc pe plantațiile de cacao de pe Coasta de Fildeș, motiv pentru care „ar trebui să răspundă pentru încurajarea unui sistem de sclavie în rândul copiilor„.

Nestle SUA neagă acuzațiile

În urma informațiilor prezentate în presa internațională, un purtător de cuvânt al companiei Nestle a negat acuzațiile conform cărora compania ar încuraja sclavia. „Munca copiilor este inacceptabilă. Tocmai din acest motiv luptăm împotriva fenomenului”, a transmis purtătorul de cuvânt al companiei Nestle.

“Nestle nu s-a ocupat niciodată cu exploatarea copiilor, așa cum susțin reclamanții și vom lupta, în continuare, împotriva fenomenului acesta care vizează industria de cacao”, a mai transmis compania americană, prin vocea purtătorului de cuvânt. “Accesul la educație și bună-starea muncitorilor de pe plantații sunt prioritățile noastre și este absolut necesar să luptăm împotriva fenomenului de exploatare a copiilor”, a mai subliniat Nestle, conform cnbc.com.