„Curajul de a fi vulnerabil”. Eveniment dedicat siguranței emoționale, la Schitul „Sfântul Ioan Evanghelistul” din Găbud

„Curajul de a fi vulnerabil". Eveniment dedicat siguranței emoționale, la Schitul „Sfântul Ioan Evanghelistul" din Găbud
Comunitățile SINAXA EDUCAȚIONALĂ și IMPACT organizează, în perioada 20-22 martie 2026, evenimentul „Curajul de a fi vulnerabil: despre siguranța emoțională”, găzduit la Schitul „Sfântul Ioan Evanghelistul” din Găbud, județul Alba. Inițiativa se adresează profesorilor, consilierilor școlari, formatorilor și jurnaliștilor care doresc să exploreze noi dimensiuni ale echilibrului lăuntric și ale autenticității în relația cu ceilalți.

„Într-o perioadă în care presiunea asupra cadrelor didactice este tot mai mare, evenimentul își propune să transforme vulnerabilitatea dintr-o presupusă slăbiciune într-o sursă de curaj și reziliență. Manifestarea marchează cea de-a 11-a ediție a Sinaxei Educaționale și a 4-a ediție a comunității IMPACT”, au transmis organizatorii.

Invitați și ateliere tematice

Programul include sesiuni practice și dialoguri tematice susținute de specialiști în psihologie și educație, alături de părinții duhovnicești de la Schitul „Sfântul Ioan Evanghelistul” din Găbud.

Profesoara Ana Bordan va susține atelierul „Cercul siguranței”, oferind instrumente pentru consolidarea atașamentului și a încrederii.

Otilia Calfa, psiholog și formator acreditat, va aborda tema „Creșterea siguranței emoționale: metode, indicatori, intervenții”, cu accent pe gestionarea stresului și prevenirea epuizării profesionale (burnout).

De asemenea, jurnalistul Ionuț Dragotesc va intra în dialog cu Ieromonahul Pantelimon Șușnea, de la Schitul „Sfântul Ioan Evanghelistul”, în cadrul unui podcast live intitulat „Întemeiați în nădejde”. Discuția va explora intersecția dintre valorile creștine și sănătatea emoțională.

„Cine are grijă de omul care modelează destine în fiecare zi?”

„În imaginarul colectiv, profesorul este un pilon inepuizabil. Dar cine are grijă de omul care modelează destine în fiecare zi?”, transmit organizatorii, subliniind nevoia de sprijin și solidaritate în comunitatea educațională.

Evenimentul își propune să ofere acest punct de sprijin necesar, promovând o atmosferă în care educația devine posibilă prin dialog autentic și valori morale solide.

Informații pentru înscriere

Persoanele interesate (profesori, jurnaliști, consilieri) se pot înscrie accesând următoarele link-uri: Formular înscriere:https://forms.gle/PZ8bs927Mfbw1cMQ6 Detalii suplimentare: https://linktr.ee/comunit.sinaxa.educationala

Despre organizatori

SINAXA EDUCAȚIONALĂ este o asociație a profesorilor care promovează integrarea valorilor religioase creștin-ortodoxe și formarea caracterului moral al elevilor în procesul de învățare.

IMPACT este comunitatea jurnaliștilor care împărtășesc valori creștin-ortodoxe și promovează adevărul, dialogul autentic și responsabilitatea formativă a cuvântului.

Evenimentul va avea loc la Schitul „Sfântul Ioan Evanghelistul” din Găbud, județul Alba.

