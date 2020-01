Cuplul din Satu Mare care a pornit luna trecută spre Polul Frigului a ajuns pe Drumul Oaselor. Un drum care are în compoziţie sute de mii de cadavre!

Drumul Oaselor se întinde de la estul râului Lena până la Magadan. Acesta este un drum de 2000 de km, majoritatea neasfaltat, care a fost construit de prizonieri din Gulaguri. Aceştia au lucrat în condiţii inimaginabile, la temperaturi extrem de scăzute (-45 până la -60 de grade Celsius). Istoricii estimează că au murit 25 de prizonieri pe zi.

Contrucţia a durat 20 de ani, între 1930 şi 1950. Aici au murit sute de mii de oameni care nu au putut fi îngropaţi din cauza gheţii aşa că trupurile lor au fost introduce în fundaţia drumului. De aici vine denumirea sinistră.

Destinaţia Soţilor, Oymyakon, este cunsocută drept “polul frigului” deoarece este localitatea permanent locuită unde au fost înregistrate cele mai scăzute temperaturi. Populația, care număra câteva mii de persoane, s-a redus considerabil, iar în 2018 au fost înregistrați doar 900 de locuitori.

Joi, sătmărenii ar trebui să ajungă la destinație. Dacă totul merge conform planurilor.

În ciuda temperaturilor care sunt mai ridicate decât în mod normal, vremea nu este de partea cuplului. Attila spune că ar fi preferat gerul, decât ninsoarea și viscolul care riscă să blocheze drumul și așa anevoios care urmează.

“Foarte mulți ați scris și știm acest lucru că zilele astea este mai cald in Yakutsk și Oymyakon. Nu știm dacă este bine sau mai rău. Stratul de gheață pe Râul Lena este mai instabil ca de obicei, și cum sa încălzit in Yakutsk la -25 de grade a sosit și zăpada și viscolul. Pe drumul Oaselor conform Yandex Meteo vom avea între -28 și -49 de grade puțin peste ce este de obicei în Ianuarie, dar și pe acest traseu se preconizează ninsoare și viscol. Drumul Oaselor de la Yakutsk până la Oymyakon și retur nu este asfaltată, este un drum îngust și din cauza viscolului poate să devină impracticabil și cu blocaje de două, trei zile, deci riscurile cresc. Ok este puțin mai cald ca de obicei, la puțin mai cald vorbim de -45, -49 de grade se preconizează la Oymyakon, dar cum am mai scris mai bine preferam -58 decât ninsoare, vânt puternic sau blocaje pe drum”, explică Attila, relatează PresaSM.ro

