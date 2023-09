Cupa Mondială de Rugby. All Blacks zdrobesc Italia cu 96-17

Cupa Mondială de Rugby. Într-o demonstrație de rugby aproape perfect, All Blacks din Noua Zeelandă au zdrobit Italia cu 96-17 în meciul din grupa. Meci disputat la Lyon, Franța. Victoria impresionantă a arătat puterea grămezii, versatilitatea liniei de înaintare, precizia jocului la mână și magia inconfundabilă a All Blacks. Un accident istoric, spun italienii. O fotografie a decalajului existent, spun specialiștii.

All Blacks au marcat nu mai puţin de 14 eseuri şi au obţinut punctul bonus ofensiv, fiind aproape de calificarea în sferturile de finală. De doar 22 de minute au avut nevoie jucătorii de la antipozi să îşi asigure bonusul (patru eseuri), scrie Agerpres.

Astăzi, de la ora 22.00, naționala României va întâlni echipa Scoției. Antrenorul României, Eugen Apjok, în vârstă de 55 de ani, a făcut nu mai puțin de 10 modificări în primul XV față de cel care a jucat împotriva Springboks. Singurii jucători care rămân în echipa de start sunt Adrian Moțoc, Cristian Chirică, Gabriel Rupanu, Jason Tomane și Marius Simionescu. Partida dintre România și Scoția va fi difuzată în direct pe canalele Digi Sport 2 și Orange Sport 3.

Cupa Mondială de Rugby. Dominare de la început

All Blacks au ratat cu doar cinci puncte să egaleze cel mai mare scor înregistrat vreodată împotriva Italiei. Atât XV-ul de start, cât și rezervele, au orchestrat o performanță care a sufocat jocul Italiei, asigurându-și a 16-a victorie împotriva Azzurrilor. Meciul a marcat revenirea aripilor Shannon Frizell și Jordie Barrett, ambii adăugând o nouă dimensiune echipei. Pilonul Tyrell Lomax și înlocuitorul la pilon stânga, Tamaiti Williams, au adăugat la puterea copleșitoare a grămezii.

Dinamismul lui Frizell și forța lui Barrett în mijlocul terenului au fost completate de expertiza lor specifică, permițând un joc multifacetic. Revenirea lor la formă a stimulat încrederea generală a echipei.

Disciplină nemiloasă și marcarea eseurilor în serie

Prima repriză a All Blacks a fost aproape fără cusur, marcând un total de 13 încercări. Ei au arătat o disciplină extraordinară, primind doar un penalty în primele 26 de minute, în timp ce Italia a primit patru – un cost pe care nu și-l puteau permite împotriva atacului nemilos al Noii Zeelande. Aaron Smith și Jordie Barrett au fost deosebit de eficienți, marcând două încercări din grămadă.

Poate cel mai memorabil moment a venit de la căpitanul Ardie Savea, a pătruns printr-o gaură din linia italiană, făcând legătura cu Beauden Barrett și Mark Tele’a pentru o încercare senzațională. Savea a mai marcat și un alt eseu dintr-o grămadă perfect executată.

Scurte îngrijorări italiene

Deși Italia s-a chinuit pe parcurs, a avut o revigorare scurtă în a doua repriză, inclusiv un eseu din partea aripii Ange Capuozzo. Aceste momente vor fi probabil în centrul atenției pentru managementul All Blacks, având în vedere restul meciului cu sens unic.

Damian McKenzie l-a înlocuit pe Richie Mo’unga și a avut imediat un impact, marcând în minutul 66. În același timp, Sam Whitelock a doborât recordul de placaje, exemplificând adâncimea din lotul All Blacks.

Deși Italia a avut ultimul cuvânt cu o încercare în urma unui contraatac, acest meci a fost în principal un spectacol al Noii Zeelande. De la grămadă la grămadă, de la linia din spate până la rezerve, All Blacks au demonstrat încă o dată de ce sunt standardul de aur în rugbyul mondial.

Echipe și scor

New Zealand 96 (Will Jordan 2 eseuri, Aaron Smith 3, Mark Tele’a, Ardie Savea 2, Brodie Retallick, Dalton Papali’i, Dane Coles 2, Damian McKenzie, Anton Lienert-Brown tries; Richie Mo’unga 9 con; McKenzie 4 con)

Italy 17 (Ange Capuozzo, Monty Ioane tries; Tommaso Allan con, pen; Paolo Garbisi con).