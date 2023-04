Cumulul pensiei cu salariu va deveni un vis frumos. Salariile bugetarilor ar putea fi reduse cu zece la sută

Astfel, primii pe listă vor fi cei care încasează pensii speciale dar și salarii de bugetari.

Ministerul de Interne sau primăriile din România, sunt instituții unde sunt cei mai mulți bugetari care primesc și salarii și pensii speciale.

De exemplu, un polițist care s-a pensionat la 47 de ani cu o pensie de 8.000 de lei s-a angajat la Primăria Cluj Napoca, într-o funcție de șef de serviciu la Poliția Locală, de unde mai primește un alt salar de 9.000 de lei.

Ei bine, aceste exemple ar urma să dispară, dacă Guvernul României va adopta pachetul de măsuri menit să reducă risipa banului public.

Suma estimată că s-ar economisi în acest fel este de 1.7 miliarde de lei, aproximativ 350 de milioane de euro/anual, anunță Antena3.

De asemenea, Marcel Boloș, ministrul Proiectelor Europene a vorbit și despre reducerea salariilor la întregul sector bugetar cu procente cuprinse între cinci și zece la sută.

Angajările la stat ar urma să fie blocate

Doar în cursul anului trecut au fost angajați aproximativ 20.000 de bugetari.

Acum, Guvernul vrea să înghețe angajările pentru o perioadă definită de timp, fapt ce ar aduce o echilibrare a bugetului de stat, având în vedere și numărul de persoane care se pensionează.

Pensiilor speciale vor fi tăiate

Anunțata reformă a pensiilor speciale a făcut ca angajații care îndeplinesc condițiile, au plecat masiv din magistratură sau alte domenii de activitate.

Astfel, numărul pensionarilor speciali a crescut în cursul lunii martie 2023.

Cei mai mulți dintre beneficiarii de pensii speciale plătite din bugetul Casei Naționale de Pensii sunt magistrații, care numără 5.174 de persoane. În luna martie, pensie medie încasată de un un magistrat este de 21.509 lei.

Ministrul Proiectelor Europene, liberalul Marcel Boloș a spus că reforma sistemului public trebuie făcută cât mai repede.

„Vor fi condiții de reformă dure. Este valabil și în cazul reformei privind pensiile speciale. Reformele nu se fac cu mânuși de catifea, acest lucru e limpede pentru toți. În recomandările specifice de țară, noi am fost avertizați că șubrezim sustenabilitatea finanțelor publice, mai ales prin deciziile ad-hoc de majorare a pensiilor, a salariilor bugetarilor. De acolo am avut această recomandare și apoi am preluat-o în PNRR”, a precizat Boloș.