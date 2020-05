Vedeta a povestit cum a scăpat destul de „șifonat” dintr-un accident rutier. Andi spune că abia își cumpărase o mașină, pe care și-o dorea de mult timp, iar la numai două ore a intrat într-un TIR.

În acea perioadă a vieții sale, Andi spune că începuse să facă totul doar pentru bani, neglijându-și sufletul și pasiunea.

„Am avut o perioadă în care partea economică îmi ghida viața și tot ce făceam, făceam pentru partea economică. Mi-am dat seama că m-am neglijat foarte tare. Ajunsesem să nu mă mai cunosc și viața are un mod ciudat de a-ți da o palmă când vede că o iei pe o direcție greșită. Asta mi s-a întâmplat și mie. Am primit o palmă destul de severă și atunci am început acest proces de autocunoaștere”, a spus Andi.

„Mai exact, a fost un accident grav de mașină. Mașina era achiziționată de două ore. Un teribilism de puștan. Cred că vanitatea m-a cunoscut pe acel drum”, a dezvăluit Andi.

În urma accidentului, Andi s-a ales cu câteva leziuni grave, iar mașina a fost distrusă complet. După accident, Andi s-a retras la părinți și apoi a luat viața de la capăt.

„Am fost și mi-am cumpărat o mașină, iar în drum spre casă, la vreo două ore după, am intrat sub un TIR. Mașina a fost de nerecunoscut. Eu am avut câteva oase rupte, nasul… nimic grav, dar mai mult eram rănit în interior: orgoliu, psihicul. Mi-au trebuit șase luni să accept greșeala și să învăț din ea (…) Nu mai suportam presiunea orașului, m-am retras la părinții mei și am contemplat cu mine. M-am descoperit pe mine”, a mai spus Andi, potrivit spynews.ro