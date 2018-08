Cum vrea USR să excludă partidul lui Tăriceanu din Europa! Culisele planului

Violențele de vinerea trecută scot la iveală, de o manieră indirectă, negocierile de culise pe care aripa Dan Barna din USR le poartă pentru a afilia Uniunea la familia politică ALDE Europa.





Mai exact, după ce liderul liberalilor austrieci – Beate Meinl-Reisinger, președintele Forumului Liberal Noua Austrie (NEOS) – a solicitat, luni, excluderea grupării lui Călin Popescu-Tăriceanu din ALDE Europa, pentru că face parte dintr-o coaliție care legitimează represiunile violente împotriva a sute de protestatari pașnici, europarlamentarul democrat-liberal Norica Nicolai a acuzat USR că se află în spatele acestei campanii, întrucât vrea să ia locul Alianței în amintita familie europeană. La doar o oră după proferarea acestor acuzații, Dan Barna a confirmat că poartă negocieri cu ALDE Europa în vederea afilierii USR, însă a precizat că o decizie finală în acest sens va fi luată doar după alegerile europarlamentare din primăvara anului viitor. „Evenimentul zilei” vă prezintă filmul acestui război al declarațiilor.

Acuzațiile Noricăi Nicolai

Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai (foto) a precizat că gruparea pe care o reprezintă nu se lasă impresionată absolut deloc de solicitarea șefei liberalilor austrieci. „Nu ne impresionează absolut deloc atitudinea doamnei din Austria, Beate Meinl-Reisinger. Consider că nu are deloc o atitudine normală, întrucât nu poți sancționa un partid pentru simplul motiv că se află într-o coaliție de guvernare. La urma urmei, ăsta-i dezideratul oricărui partid care solicită voturile oamenilor. Pe de altă parte, solicitarea dânsei este cu atât mai ciudată cu cât PSD nu este un partid extremist, ci este membru cu drepturi depline ale uneia dintre cele mai mari familii europene”, a precizat Norica Nicolai. De asemenea, europarlamentarul susține că, în realitate, în spatele solicitării lansate de liberalii austrieci se află chiar Dan Barna și USR. „Astfel de declarații sunt extrem de ciudate și au scopuri ascunse. Eu sunt convinsă că în spatele acestei poziții se află chiar Dan Barna și USR. Barna depune eforturi însemnate pentru a produce excluderea ALDE din familia europeană din care face parte. Vă mărturisesc că l-am întâlnit pe Barna la Congresul ALDE de la Amsterdam și așa am aflat că intenționează să aflilieze USR la această familie. De aceea, depune eforturi pentru a exclude partidul nostru, însă nu are nici cea mai mică șansă de reușită”, a declarat Norica Nicolai, citată de PSnews.ro.

Confirmarea lui Barna

În urma dezvăluirilor puse pe tapet de Norica Nicolai, Dan Barna a confirmat că, într-adevăr, USL desfășoară tratative cu ALDE Europa în vederea unei viitoare afilieri. „Este adevărat: USR are discuții cu ALDE Europa, dar și cu alte familii police europene, în vederea unei viitoare afilieri. Discutăm cu ALDE Europa, dar, dacă vom demara proceduri oficiale în direcția afilierii, o vom face numai după alegerile europarlamentare din primăvara anului viitor. Până atunci, este exclusă orice acțiune în acest sens. Este de notat că la nivelul ALDE Europa există nemulțumiri majore în legătură cu ce face ALDE din România, care s-a transformat într-un vehicul al socialismului și nu mai respectă absolut deloc valorile liberalismului european. În urmă cu o lună și jumătate, în țara noastră a venit o comisie a ALDE Europa tocmai pentru a verifica, la fața locului, modul în care ALDE din România înțelege să facă politică și să atace Justiția, în cârdășie cu PSD. Așadar, declarația de luni a șefei liberalilor austrieci este o expresie firească, legitimă, a marilor nemulțumiri din cadrul ALDE Europa privitoare la ce face gruparea lui Tăriceanu în România. Sunt convins că o astfel de poziție nu va rămâne singulară”, a declarat Dan Barna.

Pagina 1 din 2 12