Cum vine treaba cu fregata

Atacul din zori. În zorii zilei de sâmbătă, 29 octombrie, portul militar Sevastopol din Crimeea ocupată a fost atacat de 9 drone aeriene și 7 drone navale, dintre care 3 au reușit să pătrundă chiar în rada interioară, în golful Yuzhnaya. Conform prestigiosului Institute for the Study of War, atacul a afectat una dintre cele două fregate din clasa ”Admiral Grigorovici” (Proiekt 11356) de care dispune Flota rusă a Mării Negre. Într-adevăr, pe Internet a apărut o filmare, făcută cu o cameră în infraroșu, care pare a reda atacul respectiv. Mass media a speculat imediat că ar fi fost lovită chiar nava amiral a flotei, fregata ”Amiral Makarov”.