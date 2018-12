Cum vede Olăroiu relația perfectă dintre un antrenor și Gigi Becali: „V-am spus asta de o mie de ori!”

Cosmin Olăroiu, unul dintre cei mai titrați antrenori români, a explicat cum trebuie să procedeze un tehnician la FCSB pentru a-i suporta ieșirile lui Gigi Becali.





Cosmin Olăroiu, cel care a dus Steaua în semifinalele Cupei UEFA (actuala Europa League), în 2006, nu a ezitat să vorbească despre trecutul său la gruparea finanțată de latifundiarul din Pipera.

„V-am mai spus de 1.000 de ori, am avut o altă relaţie. Eu cu Gigi am avut o relaţie diferită decât orice alt antrenor pe care l-a avut. Şi aici discutăm despre două lucruri diferite. Şi eu am avut probleme, am avut multe discuţii, şi pro, şi contra, dar niciodată nu am ieşit să le fac publice.

Acum, ele sunt prea publice, dar au fost tot timpul discuţii. Au fost nemulţumiri, probabil şi de la el, probabil şi de la mine dar nu am ieşit să spun public niciodată. Noi avem tot timpul tendinţa asta de a denatura şi de a amplifica. Presa trebuie să se vândă şi voi ştiţi cel mai bine ce se caută. De asta şi apar lucrurile astea”, a declarat Cosmin Olăroiu pentru Telekom Sport.

