Cum va începe școala. Klaus Iohannis a anunțat ultimele detalii

Miniștrii Sănătății și Educației au venit cu mai multe propuneri în legătură cu deschiderea școlilor în contextul în care, până săptămâna viitoare, Guvernul trebuie să aibă întocmită o listă care să prevadă felul în care se vor deschide unitățile educaționale, modul în care acestea vor funcționa, precum și situațiile în care acestea se vor închide.

Declarațiile președintelui Klaus Iohannis vin după ce Ioana Mihăilă și Sorin Cîmpeanu au anunțat că școlile se vor închide atunci când incidența va arăta un număr de 7 cazuri de infectare cu coronavirus la mia de locuitori.

Un alt lucru important de precizat este că masca de protecție rămâne în continuare obligatorie în școli, mai puțin în timpul orelor de educație fizică. Miniștrii au, însă, anumite neînțelegeri cu privire la vaccinarea profesorilor. Dacă incidența va trece de 6 cazuri la mia de locuitori, cadrele didactice vor trebui să se testeze. Ministrul Sănătății spune că profesorii ar trebui să se testeze pe proprii bani, în timp ce Ministrul Educației nu susține acest demers.

Apel la vaccinare. Șeful statului atrage atenția: „Criza sanitară nu s-a încheiat”

Școala va începe în format fizic, potrivit președintelui României. Activitățile de deschidere vor avea loc într-un timp mai redus decât de obicei, cu mască de protecție, care rămâne obligatorie și în timpul orelor de curs.

Klaus Iohannis: „Ne aflăm în valul patru al pandemiei. Am ținut să discut cu miniștrii despre gradul de pregătire al sistemului medical și despre începerea noului an școlar. Amploarea efectelor acestui val depinde direct de gradul de vaccinare al populației. Zilele trecute, experții au făcut publice o serie de analize din care rezultă că persoanele nevaccinate constituie majoritatea covârșitoare a cazurilor de infectări și decese din România. Nu există niciun dubiu că vaccinarea este principala formă de protecție împotriva îmbolnăvirii și agravării bolii.

România este într-o situația bună în ceea ce privește capacitatea de asigurare a vaccinării pentru toți cei care își doresc. Experiența vaccinării este la fel în țara noastră ca în orice altă țară civilizată și acest fapt reprezintă o formă de normalitate. Virusul cu care ne confruntăm este departe de a fi ținut sub control. Cu atât mai mult cu cât răspândirea lui este la nivel global. Doar vaccinarea reduce semnificativ riscul îmbolnăvirilor grave.

În ceea ce privește sistemul nostru de sănătate, ministrul Ioana Mihăilă mi-a prezentat măsurile care au fost gândite pentru a face față valului patru. Medicii sunt deja bine pregătiți și cu multă experiență. Este evidentă nevoia de eficientizare a DSP. Aștept mai multă implicare din partea tuturor pentru creșterea capacității de testare, precum și pentru pregătirea sistemului medical pentru a prelua și pacienți non-COVID. Aceștia bolnavi trebuie să primească tratamentele de care au nevoie și să nu aibă de suferit pe fondul intensificării valului patru.

Școlile se redeschid pe 13 septembrie. Anunțul lui Klaus Iohannis

Din păcate, și școala va începe pentru al doilea an consecutiv sub spectrul pandemiei. Este deosebit de important ca procesul să se desfășoare cât mai mult cu prezență fizică, în condiții de siguranță pentru elevi și profesori. Accesul limitat la educație are efecte negative semnificative. Din experiența primului an de pandemie, a reieșit că sistemul online de învățământ nu poate suplini forma clasică de învățământ. Cel mult, poate funcționa ca soluție provizorie, atunci când situația epidemiologică este gravă.

Școlile se vor deschide pe 13 septembrie și vor funcționa cu prezența fizică, cu respectarea măsurilor de protecție – purtarea măștii sanitare, distanțarea fizică. Atât timp cât incidența din ultimele 14 zile rămâne sub pragul de 6 infectări la mia de locuitori, vom avea toți copiii în sălile de clasă. Dacă incidența va trece de acest prag, școlile trec în online în respectiva localitate.

Față de anul trecut, avem un instrument care ne poate oferi garanția că școlile vor funcționa normal – vaccinarea. (…) Solicit în special Ministerelor Educației și Sănătății, dar și autorităților publice locale să colaboreze pentru ca toate măsurile posibile care să garanteze siguranța copiilor și a cadrelor didactice să fie puse în practică în mod rapid și prioritar. Și aici nu mă refer strict la măsurile care să prevină infectarea cu SARS-COV-2, ci la toate celelalte probleme care știm foarte bine că apar periodic în multe dintre școlile din țară.

Începerea în condiții bune a anului școlar depinde în mare măsură de mobilizarea autorităților locale, de modul în care colaborează între ele și cu autoritățile centrale pentru a rezolva problemele specifice fiecărei unități de învățământ”.