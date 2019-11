„Obiectivul este creșterea puterii de cumpărare. Următoarea ședință a consiliului național tripartit va avea loc marți. Contăm foarte mult pe punctele de vedere transmise de partenerii noștri sociali.

Mi-am luat angajamente clare privind redeschiderea discuțiilor pe legea dialogului social. Discuțiile privind creșterea salariului minim se vor relua în ianuarie”, a punctat Violeta Alexandru.

„Acesta este modul în care lucrăm, le punem la dispoziție toate materialele corespunzătoare. De asemenea, în ședința pe care am avut-o, am identificat împreună și alte teme presante, vom face obiectul unei conferințe de presă. Mi-am luat angajamente clare cu privire la legea dialogului social, care suscită interes din partea patronatelor și sindicatelor. Am discutat despre creșterea salariului minim (…) Mi-am exprimat deschiderea la dialog. Nu dorim să luăm decizii peste noapte, nu i-am pus în fața faptului împlinit”, a mai punctat ministrul Muncii.

