Cum și-a distrus fiica cea mică a Anamariei Prodan, Sarah Dumitrescu, bolidul de 80.000 de euro

Sarah a mărturisit că îi plac foarte mult mașinile. Primul ei bolid a fost un Porche Cayenne alb, pe care însă nu-l mai are, din cauză că a făcut cu el un accident. „Da, chiar îmi plac maşinile. Când am terminat liceul, am primit un Porsche Cayenne alb. Nu-l mai am. Din nefericire, nu-l mai am. Am făcut un accident destul de grav. Acum am un Range Rover în America şi aştept să-l aduc aici”, a povestit fiica cea mică a impresarei.

Ce mașină își dorește Sarah Dumitrescu

Acum, Sarah Dumitrescu vizează să își cumpere o mașină și mai scumpă, de 100.000 de euro, însă mama ei nu e de acord, momentan. „Cred că un BMW I8, de când sunt mică îmi doresc. Mama e puţin panicată, crede că e prea rapidă pentru mine.

Altă maşină pe care mi-o doresc o are mama, un Ferrari. Bine, pot să iau de la ea… dar eu, personal, un I8”, a mai spus Sarah.

Aceasta este o jucătoare de baschet și joacă în Statele Unite, la Cal Poly Mustangs. Anul trecut a avut nevoie însă de o pauză, după ce în timpul unui meci a suferit o accidentare destul de gravă și a fost nevoie de operație.

„Sunt deja la a treia operație, mă simt foarte bine. Am fost operata în septembrie. Prima a fost cea mai grea, dar Doamne Ajuta să nu mă accidentez iar. Mă simt foarte bine acum. Mă simt stăpână pe picioare și merg la recuperare în fiecare zi și chiar mă simt foarte foarte bine”, a povestit aceasta anul trecut.

Copii Anamariei Prodan au fost mereu răsfățați

Anamaria Prodan le-a oferit mereu copiilor ei tot ce și-au dorit. Pentru studiile lor impresara a plătit 50.000 de euro. Niciuna dintre fete nu a studiat în România, ci în SUA. De asemenea, cele două fiice ale impresarei din prima căsătorie primeau lunar câte o sumă cuprinsă între 1.500 și 3.000 de euro, potrivit as.ro.