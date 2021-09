Cum se vede de la Bruxelles problema certificatului verde. „E dreptul unui om de a nu muri”. Cum funcționează dublul standard al UE

Europarlamentarul Cristian Terheș a explicat cum se vede de la Bruxelles chestiunea certificatului verde digital.

Terheș: „EMA a ascuns date importante de la oameni”

Policianul a precizat că a cerut o replică oficială la EMA (Agenția Europeană a Medicamentului) pentru un studiu vizând persoanele din grupul țintă care au fost expuse intenționat la virusul SARS-CoV-2. „Răspunsul a fost că (n.r. – participanții la studiu) au fost trimiși acasă. Analiza eficacității acestui vaccin nu s-a făcut în mod normal. Voi face public răspunsul. S-au ascuns date importante de la oameni”.

„Am fost cel mai virulent critic din Parlamentul european, din delegația românească, la instituirea acestui pașaport verde. Sub pretextul că îți facilitează niște drepturi, certificatul ți le condiționează. Când pui în discuție libertatea de circulație, vorbim de un privilegiu pe care statul ți-l acordă. Uniunea Europeană are la bază acest concept creștin că toți oamenii suntem și născuți egali. Ni s-a spus că soluția e vaccinarea. A trecut un an și nu a oprit pandemia. Dacă iei Israelul ca referință, rata de infectare a populației e direct proporțională cu rata de vaccinare”.

„Sunt foarte mulți imbecili. E foarte bine să se introducă acest certificat”

Jurnalistul Mirel Curea a punctat că „sunt foarte mulți imbecili, pentru care e foarte bine să se introducă acest certificat. Cei vaccinați au indicele mortalității mai mic, cei care se vor infecta vor face forme ușoare. E dreptul unui om de a nu muri. E dreptul medicilor de a nu munci până le crapă venele la cap pentru că unii nu poartă mască. E dreptul omului expus medical care nu e respectat. Anul trecut au murit 18 doctori din decembrie – ianuarie, apoi nu a murit niciunul după vaccin”.

În replică, Cristian Terheș a explicat că din punctul său de vedere, „se forțează vaccinarea. Ajungi să fii vaccinat pentru un mic. Când vine vorba de integritatea lor să decidă fiecare pe cont propriu, nu un politician. Nu poți condiționa un astfel de act medical. Eu ca om politic nu pot condiționa pe nimeni. Întreaga retorică publică e că cei vaccinați trebuie să fie protejați de cei nevaccinați”, a explicat invitatul jurnaliștilor din arena EVZ Play.

Europarlamentarul a fost completat de Dan Andronic: „Este un raport uriaș în favoarea celor vaccinați”. Ediția integrală a emisiunii poate fi vizionată aici: