Monden Vești proaste despre Nicu Covaci. Cum se simte fondatorul Prhoenix, de fapt







Nicu Covaci se află sub tratament după ce la sfârşitul lunii martie a fost operat pe creier. Phoenix Transsylvania a spus că veștile nu sunt deloc bune, dar că medicii încearcă să-l pună pe picioare.

Cum se simte Nicu Covaci

„Oameni buni, ne-au parvenit rezultatele finale şi fără echivoc ale analizei situaţiei medicale a lui Nicu. Vom ţine sub discreţie diagnosticul, însă veştile nu sunt bune. Starea lui Nicu este stabilă, urmeazā cursul tratamentului şi este sub cea mai bună îngrijire posibilă! Condiţia medicală nu îi permite vizite, inclusiv noi limităm contactul, aşa că adresăm rugămintea către presă a nu se insista în sensul acesta! Am promis că vă ţinem la curent cu informaţii veridice şi clare şi asta vom face!”, se arată într-un mesaj, publicat pe Facebook, de Phoenix Transsylvania.

Ce diagnostic i-au pus medicii

Diagnosticul pus de medicii de la Secţia de Neurochirurgie a Spitalului Judeţean Timişoara, conduşi de medicul Horia Pleş, a fost „proces expansiv intracranian”. Apoi, printr-o intervenţie care a durat aproximativ şase ore, a fost extirpată chirurgical o tumoră de pe creier, iar mostre din formaţiune au fost trimise la laborator. Analizele vor arăta dacă aceasta este de natură malignă sau benignă. Operaţia a decurs bine, evoluţia stării de sănătate a lui Nicu Covaci fiind bună.

Nicu Covaci a mers și la medici din Spania pentru diagnostic

În urmă cu două luni, liderul formației Phoenix a povestit că se simte ca și când ar fi beat tot timpul, numai că el nu consumă alcool, iar medici nu au reușit să-i pună un diagnostic clar. „Nu mă doare nimic, dar sunt așa de amețit că nu pot spune. Sunt beat de cinci săptămâni, sunt beat tot timpul. Mă concentrez cu greu să îmi fac treaba, mă lupt. Nu sunt beat de la alcool, să fie clar, mă simt ca beat. Nu știu ce am, presupun că s-a întâmplat ceva la creier”, a spus Covaci.

Evenimente Phoenix: