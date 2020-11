Oana Zăvoranu își începe tir-ul cu Selly, cel mai vizonat YouTuber de la la noi. Ea a fost întrebată de un fan dacă știe vreun influencer și ce părere are despre. „M-am uitat vreo 30 de secunde că nu am rezistat mai mult. I-aș da numai șuturi în c.. și palme peste cap ca în Benny Hill”, a spus Oana Zăvoranu despre Selly. Toți influencerii de genul lui, în opinia Oanei Zăvoranu, sunt „varză, penibili, vomitivi”.

Vorbe grele pentru femei

Oana Zăvoranu le-a atacat foarte dur pe vedetele feminine. Loredana Groza, Delia, surorile Monica și Ramona Gabor, Cristina Ich, Alina Ceușan sau Anda Adam sunt doar câteva dintre cele care au intrat în colimatorul Oanei Zăvoranu.

„Pe spinarea voastră își fac baragladinile astea case, dressinguri și vă zic cum dorm ele în așternuturi de 8.000 de lei. Nu vă simțiți prostite? Nu vă simțiți furate pe față?”, a fost mesajul postat de Oana Zăvoranu pe Instagram, legat de vedetele care fac reclamă. Apoi a anunțat ce s-a gândit.

