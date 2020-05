În timpul exercițiului, escadrilele Marine Aircraft Group 12 le s-au concentrat pe misiuni navale și au simulat atacuri de la mare distanta împotriva navelor de suprafață, pentru a spori capacitatea pușcașilor americani de a controla marea în zona Indo-Pacific.

Pușcașii americani au încărcat rachete AGM-84D Harpoon pe un avioan de vânătoare Hornet F / A-18 la bordul Marine Corps Air Station (MCAS).

Racheta Harpoon este cea mai de succes rachetă anti-navă din lume și este în serviciu forțele armate din peste 30 de țări.

Harpoon este capabil să execute atât misiuni de atac terestru, cât și anti-nave. Pentru a ajunge la ținte și nave în port, racheta folosește navigația inerțială asistată de GPS pentru a atinge un obiectiv vizat.

Racheta acționează cu forță letală împotriva unei largi varietăți de ținte terestre, inclusiv site-uri de apărare costieră, site-uri de rachete suprafață-aer, aeronave expuse, instalații portuare / industriale și nave în port.

Potrivit The Drive, F / A-18C / Ds care au participat la exercițiu, care a avut loc pe 28 aprilie la Marine Corps Air Station (MCAS) Iwakuni, proveneau de la Marine Fighter Attack Squadron 115 (VMFA-115) și Marine All Weather Fighter Attack Squadron 242 (VMFA [AW] -242), cunoscut și sub denumirea de „Silver Eagles”, respectiv „Bats”.

VMFA (AW) -242 este transferat înainte către Iwakuni, în timp ce VMFA-115 este în prezent într-o desfășurare rotativă acolo. Ambele sunt alocate grupului 12 de aeronave marine (MAG-12), care face parte din „1st Marine Aircraft Wing”, scrie defence-blog.com.