Cum se menține în formă Corina Caragea. Multe tinere o invidiază pentru silueta ei

Corina Caragea va împlini în luna decembrie 40 de ani și arată excelent. Este invidiată pentru silueta ei de multe tinere care au jumătate din vârsta ei. Prezentatoarea stirilor sportive de la ProTv a dezvăluit cum reușește să mențină în formă.

Face mult sport

Corina Caragea spune că nu ține o dietă anume, dar că merge foarte des la sală și se deplasează pe jos de câte ori are ocazia. Recunoaște că are o mare slăbiciune pentru dulciuri.

„Merg la sală ca să îmi pot permite să mănânc ce vreau. Nu țin dietă, dar păstrez așa, un echilibru. Dacă e un tort, nu îl mănânc pe tot, mănânc o bucățică. Dacă e o prăjitură, nici pe aceea nu o mănânc pe toată.

Încerc să mă temperez. Dacă la 20 de ani nu mâncam o zi deja slăbeam câteva kilograme. Acum e mai greu, metabolismul e mai lent și trebuie să depun mai mult efort. Deci nu am o dietă-minune, nici nu am siluetă de vis, doar cât să mă simt eu bine, în pielea mea, și să nu devin frustrată. Mănânc cam ce vreau eu, dar porții mici”, a spus Corina Caragea.

Îi place să călătorească

Prezentatoarea adoră să călătorească și postează multe imagini din vacanțele ei. Spune însă că atunci când este în concediu nu își refuză nimic și mereu se întoarce acasă cu kilograme în plus.

„ Eu și dacă am o zi liberă îmi fac un plan unde pot pleca, chiar și în afara Bucureștiului. Caut liniștea, să mă rup puțin de cotidian, așa că poate părea că am fost mai mereu plecată, dar, cum ziceam, profit de fiecare oră, zi liberă pe care le am.

Barcelona este orașul meu preferat. Poate și că este în Spania, de care eu sunt foarte atașată. Mi se pare că este mănușă pe suflet, îmi place ce se întâmplă acolo, muzica, oamenii, locurile, arhitectura, clima, mâncarea. Întotdeauna, din toate vacanțele mă întorc cu kilograme mai multe și în bagaje, și pe mine“, a mai spus Corina Caragea, pentru libertatea.ro.